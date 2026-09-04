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Richarlison Tottenham 2025-26Getty

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Di Turki atau peluang pada Januari: Richarlison di luar daftar Premier Tottenham

Richarlison tampaknya kian menjauh dari Tottenham. Sinyal paling jelas datang lewat keputusan Spurs untuk tidak memasukkan penyerang Brasil itu ke dalam daftar Premier League, sebuah pilihan yang kini membuat kelanjutannya di London menjadi sangat rumit.


Pemain kelahiran 1997 itu dalam beberapa bulan terakhir juga sempat dikaitkan dengan Juventus, ketika klub tersebut sedang mencari penyerang tengah baru untuk menggantikan Dusan Vlahovic dan belum merampungkan operasi untuk Randal Kolo Muani. Jalur itu kemudian tidak terwujud, tetapi sekarang Richarlison bisa saja membuka pengalaman baru jauh dari Inggris. Klub yang bergerak secara konkret untuk pemain Brasil itu adalah Trabzonspor. Klub Turki tersebut disebut sudah mencapai kesepakatan dengan sang pemain terkait syarat-syarat kontrak, sehingga mengambil langkah penting dalam negosiasi. 


Namun, rintangan yang diwakili Tottenham masih harus diatasi, karena mereka disebut belum menerima tawaran finansial yang dianggap memadai untuk melepas sang penyerang. Klub Turki itu punya waktu hingga tengah malam untuk menuntaskan kesepakatan.

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