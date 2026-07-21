Di tengah iring-iringan duka.. Messi kembali ke Argentina

Lionel Messi tiba di kota Rosario, Argentina, pada Selasa pagi, setelah datang dari Amerika Serikat, ketika ia memilih untuk tidak kembali ke ibu kota Buenos Aires bersama rombongan timnas Argentina lainnya, usai kekalahan di final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol.

Menurut surat kabar Argentina Olé, sang kapten timnas Argentina mendarat di Bandara Internasional "Islas Malvinas" di kota Fisherton pada pukul 06.26 waktu setempat, dengan pesawat pribadi yang datang dari Fort Lauderdale di negara bagian Florida, Amerika Serikat.

Setelah menyelesaikan prosedur imigrasi, Messi menumpang iring-iringan mobil dan menuju kediamannya di kawasan Funes, di mana ia akan menghabiskan beberapa hari bersama istrinya Antonela Roccuzzo dan anak-anaknya Thiago, Mateo, dan Ciro, untuk beristirahat dan memulihkan tenaganya setelah lebih dari 50 hari yang ia lewatkan jauh dari rumahnya selama kompetisi Piala Dunia.

Menurut sumber yang sama, dampak kekalahan dari Spanyol masih terasa kuat, di mana Messi, meski telah berusia 39 tahun dan memiliki rekor yang penuh dengan gelar kolektif maupun individual, merasakan kesedihan yang mendalam setelah nyaris memimpin Argentina untuk mempertahankan gelar Piala Dunia.

Messi sebelumnya memilih menghabiskan sebagian waktu di rumahnya di kota Miami bersama keluarga dan orang-orang terdekatnya, sebelum menuju Argentina, dalam upaya mendapatkan sedikit istirahat setelah upaya fisik dan emosional yang besar yang ia keluarkan selama turnamen.

Messi diperkirakan akan segera kembali menjalankan kewajibannya bersama Inter Miami, yang tengah bersiap menghadapi Chicago Fire di Liga Amerika, namun sang kapten Argentina tidak akan tampil dalam pertandingan tersebut, begitu pula rekan setimnya Rodrigo De Paul.

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