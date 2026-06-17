Di Piala Dunia... Messi mengalahkan Ronaldo 9-0

Lionel Messi, kapten tim nasional Argentina, memiliki keunggulan besar atas rival abadinya, Cristiano Ronaldo, kapten tim nasional Portugal, di ajang Piala Dunia, terutama selama dua edisi terakhir.

Pada hari ketika Messi memimpin timnas Argentina meraih kemenangan 3-0 atas Aljazair—di mana ia mencetak ketiga gol tersebut sendirian—Ronaldo gagal mencetak gol, sehingga timnas Portugal harus puas bermain imbang 1-1 melawan Republik Demokratik Kongo pada babak pertama Piala Dunia.

Pertandingan tersebut menjadi yang kelima berturut-turut di mana Ronaldo gagal mencetak gol di Piala Dunia, dan yang kesepuluh di turnamen besar, tepatnya sejak ia mencetak gol ke gawang Ghana pada pertandingan pertamanya di Piala Dunia 2022.

Setelah pertandingan tersebut, “Roket Madeira” gagal mencetak gol ke gawang timnas Uruguay dan Korea Selatan pada babak penyisihan grup Piala Dunia 2022, serta Swiss dan Maroko pada babak 16 besar dan perempat final, selain Kongo.

Situs “The Athletic” mengungkap angka menarik lainnya, yaitu bahwa Messi telah mencetak 9 gol di Piala Dunia sejak Ronaldo mencetak gol terakhirnya di turnamen tersebut melawan Ghana, dengan rincian 6 gol di edisi sebelumnya, ditambah hat-trick melawan Aljazair.

Messi kini secara resmi menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan 16 gol, sejajar dengan pemain Jerman Miroslav Klose, yang jumlahnya dua kali lipat dari gol yang dicetak Ronaldo di Piala Dunia hingga saat ini (8).

Perlu dicatat bahwa bintang Argentina tersebut memimpin timnas negaranya meraih gelar juara Piala Dunia untuk ketiga kalinya, dan yang pertama setelah absen selama 36 tahun, pada Piala Dunia 2022, sementara “El Don” masih terus berjuang untuk meraih gelar Piala Dunia pertama dalam sejarah negaranya.