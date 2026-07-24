Di Maria Akhiri Perdebatan: Messi Akan Pensiun pada Momen Ini

Angel Di Maria, legenda timnas Argentina, mengakhiri perdebatan seputar kemungkinan pensiunnya Lionel Messi, kapten "Tim Tango" saat ini, setelah berbagai laporan menegaskan bahwa laga melawan Spanyol di final Piala Dunia 2026 merupakan yang terakhir bagi sang mantan penyihir Barcelona itu.

Messi sebelumnya tampil dalam kekalahan Argentina dari Spanyol dengan skor 1-0 pada laga final Piala Dunia Amerika, sehingga gagal mempertahankan gelar setelah menjuarainya pada edisi 2022 di Qatar.

Di Maria berkata dalam pernyataan melalui jaringan "TNT Sports": "Ya, Leo harus terus bermain sampai kapan pun ia menginginkannya. Saya percaya ia bisa terus bermain selama bertahun-tahun lagi."





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Ia menambahkan: "Di usia 39 tahun ia membuktikan bahwa dirinya masih menjadi salah satu yang terbaik, bahkan salah satu yang terbaik dalam sejarah sepak bola, dan saya tidak percaya ada batasan bagi apa yang mampu ia berikan."

Mengenai masa depan Scaloni, pelatih Argentina, ia berkata: "Ia adalah pemimpin Scaloneta ini dan timnas ini (era saat ini), dan saya berharap ia terus bertahan. Saya rasa ia sedang membangun generasi pemain muda yang luar biasa, dan hal itu menguntungkan bagi timnas."

Di Maria menutup pernyataannya dengan berkata: "Keputusan tentu ada di tangannya, karena ia tahu apa yang ia inginkan, tetapi sebagai orang Argentina saya berharap ia melanjutkan tugasnya bersama timnas."