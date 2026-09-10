Di luar rencana Flick: Bintang Barcelona terjebak di zona abu-abu

Alejandro Balde, bek Barcelona, tengah melalui fase sulit karena belum sekalipun tampil bersama klub Catalan itu pada musim ini.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa pelatih Hansi Flick lebih memilih mengandalkan Xavi Espart dan Joao Cancelo di posisi bek kiri, sehingga membuat Balde berada dalam zona abu-abu yang pelik.

Barcelona pun memasukkan Balde ke bursa transfer musim panas, setelah musim yang sulit dan diwarnai cedera, di mana ia absen dalam 10 pertandingan akibat masalah fisik.

Manchester United sempat menunjukkan minat untuk merekrutnya menjelang akhir periode transfer musim panas, tetapi kedua klub tidak mencapai kesepakatan finansial. Selain itu, sang pemain, yang kontraknya berlaku hingga tahun 2028 dan memiliki klausul penalti senilai satu miliar euro, sama sekali tidak berniat meninggalkan Barcelona.

Flick mencoret Balde dari daftar pemain pada laga pertama Liga Spanyol menghadapi Elche, karena ia menilai Balde belum cukup bugar, dan menempatkannya pada peringkat yang sangat rendah, mengingat Xavi Espart dan Joao Cancelo berada di atasnya dalam posisi bek kiri.

Faktanya, Balde hingga kini belum sekalipun tampil dengan seragam tim pada musim ini. Bersama Bryan Fariñas, ia menjadi satu-satunya pemain yang tidak cedera di lini lapangan yang belum bermain sama sekali sejauh musim ini. Selain itu, dua kiper cadangan, Livakovic dan Szczesny, juga belum tampil, ditambah Frenkie de Jong dan Bardghji, yang mengalami cedera jangka panjang.

Sementara itu, Deco, direktur olahraga Barca, menganalisis situasi Balde dalam sebuah wawancara dengan radio RAC1, di mana ia mengatakan, "Tidak terjadi apa-apa, ia pemain kami. Usianya 22 tahun, memiliki masa depan yang cerah, dan kontrak dengan klub terbaik di dunia. Ia harus bersaing untuk bermain."

Ia melanjutkan, "Balde mengalami cedera, tetapi ia luar biasa dua tahun lalu. Jika Balde dalam kondisi baik, sulit baginya untuk tidak bermain bersama Barcelona."

Situasi Balde saat ini di dalam tim jelas berbeda dengan situasi yang ia jalani setahun lalu. Pada musim 2025-2026, sang bek memulai sebagai starter dalam tiga laga pertama Liga Spanyol dan bermain selama 222 menit di dalamnya.

Flick juga hanya membiarkannya duduk di bangku cadangan sepanjang pertandingan dalam 5 kesempatan saja, yaitu satu pertandingan lebih banyak dari jumlah hal itu terjadi pada musim ini, dan bulan September pun masih di awal.

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