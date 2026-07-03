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Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Di hari pertandingan melawan Mesir... Liga Saudi berbahasa Australia!

Australia vs Egypt
Australia
Egypt
World Cup
Saudi Arabia
Al Nassr FC
Al-Ettifaq
A. Papas
A. Postecoglou
Saudi Pro League
Australia
Mesir
AS
Arab Saudi

"Al-Fara'ina" lolos ke babak 16 besar setelah mengalahkan "The Kangaroos"

Hari Jumat kemarin menjadi saksi sebuah ironi yang aneh di Liga Saudi, bertepatan dengan pertandingan terakhir tim-tim nasional Arab di babak 32 besar Piala Dunia 2026, antara Mesir dan Australia.

Timnas Mesir berhasil mengalahkan timnas Australia melalui adu penalti, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya pada hari Jumat di kota Dallas, Amerika Serikat, pada babak 32 besar Piala Dunia 2026, sehingga lolos ke babak 16 besar Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarahnya.

Beberapa jam sebelum pertandingan, dua klub Saudi mengumumkan penandatanganan kontrak dengan pelatih asal Australia untuk memimpin tim mereka pada musim sepak bola mendatang 2026-2027.

Yang pertama adalah klub Al-Ittifaq, yang pada Jumat pagi mengumumkan penandatanganan kontrak dengan pelatih Australia Arthur Papas, setelah ia meraih penghargaan Pelatih Terbaik di Liga Jepang bersama klub Cerezo Osaka pada musim lalu.

Beberapa jam kemudian, klub Al-Nassr secara mengejutkan mengumumkan penandatanganan kontrak dengan pelatih Australia lainnya, Ange Postecoglou, untuk memimpin tim selama dua musim mendatang, menggantikan pelatih asal Portugal, Jorge Jesus.

Perlu dicatat bahwa tim nasional Mesir akan menghadapi pemenang dari pertandingan Argentina melawan Cape Verde yang akan dimulai sebentar lagi, pada hari Selasa mendatang, di kota Atlanta, Amerika Serikat.

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