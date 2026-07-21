Di Balik Layar.. Lekjaa Bergerak Menuju Langkah Krusial

Laporan media Maroko mengungkapkan bahwa Fouzi Lekjaa, Menteri Delegasi yang membidangi Anggaran dan Presiden Federasi Kerajaan Maroko untuk Sepak Bola, bersiap mengambil langkah baru dalam kariernya, dengan bergabung secara resmi ke Partai Keaslian dan Modernitas (PAM), beberapa minggu sebelum pemilihan legislatif yang dinantikan.

Menurut sumber jaringan le360, pengumuman resmi bergabungnya Lekjaa diperkirakan akan dilakukan dalam pertemuan Dewan Nasional Partai Keaslian dan Modernitas pada Sabtu mendatang, setelah beberapa bulan beredar kabar mengenai kedekatannya untuk bergabung dengan partai tersebut.

Laporan itu menjelaskan bahwa bergabungnya Lekjaa ke Dewan Nasional secara otomatis akan membuka jalan bagi masuknya ia ke Biro Politik Partai Keaslian dan Modernitas, sebagai anggota pemerintahan, sesuai dengan anggaran dasar, sehingga menjadi bagian dari lembaga eksekutif tertinggi di dalam partai.

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le360 tidak mengungkapkan apakah jabatan baru itu akan memengaruhi masa depan Lekjaa sebagai Presiden Federasi Kerajaan Maroko untuk Sepak Bola (Federasi Sepak Bola Maroko).

Lekjaa dipandang sebagai salah satu sosok pemerintahan paling menonjol di Maroko, mengingat perannya dalam mengelola urusan anggaran, di samping pengawasannya terhadap sektor sepak bola melalui jabatannya sebagai Presiden Federasi Kerajaan Maroko, yang memberinya bobot politik dan administratif yang besar.