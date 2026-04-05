Di balik layar keputusan wasit dalam pertandingan Barcelona melawan Atlético Madrid

Rekaman audio dari ruang VAR mengungkap kisah di balik pembatalan kartu merah yang dijatuhkan kepada Gerard Martin, pemain Barcelona, selama pertandingan melawan Atlético Madrid yang berakhir dengan kemenangan Blaugrana dengan skor 2-1.

Surat kabar Spanyol "AS" menegaskan bahwa pertandingan tersebut menyaksikan dua insiden kontroversial yang melibatkan teknologi video, yang pertama terkait pembatalan kartu merah langsung untuk Gerard Martin setelah ia melakukan pelanggaran terhadap Almada pada menit ke-48, di mana ruang VAR memanggil wasit lapangan, Busquets Ferrer, untuk meninjau insiden tersebut melalui layar, yang akhirnya mengubah keputusannya dan hanya memberikan kartu kuning kepada pemain muda tersebut.

Rekaman yang dipublikasikan oleh Federasi Sepak Bola Spanyol menunjukkan peringatan dari ruang VAR kepada wasit Ferrer untuk mengevaluasi "kemungkinan pembatalan kartu merah" dalam aksi Martin.

Ruang Video dalam analisisnya mengatakan: "Menurut saya, ini adalah permainan di mana pemain Barcelona mengontrol bola secara alami; ini adalah dinamika permainan yang biasa, di mana dia mengontrol bola lalu terjadi kontak dengan pemain Atletico secara alami."

Setelah meninjau gambar, wasit Busquets Ferrer menyetujui penjelasan tersebut, dengan mengatakan: "Baiklah, pemain Barcelona menguasai bola, memainkannya, lalu menabrak lawan, ini dinamika permainan yang wajar," sebelum akhirnya membatalkan kartu merah dan memberikan kartu kuning kepada Martin.

Adegan kedua menyaksikan pengusiran Nico Gonzalez, pemain Atletico Madrid, yang awalnya mendapat peringatan kedua karena tekelnya terhadap Lamine Yamal pada masa injury time babak pertama, namun VAR memanggil wasit kembali, sehingga wasit memutuskan untuk membatalkan kartu kuning kedua dan memberikan kartu merah langsung sebagai gantinya.

Wasit VAR berkata kepada Ferrer: "Saya merekomendasikan kartu merah karena menghalangi peluang mencetak gol yang pasti," yang disetujui wasit setelah meninjau adegan tersebut, sambil berkata: "Titik kontak jelas berada di luar kotak penalti, pelanggarannya jelas, ya, dia bersiap untuk menendang ke gawang."

Ruang VAR melanjutkan analisis adegan tersebut dengan menjelaskan: "Menurut saya, penyerang memiliki kendali penuh atas bola sepanjang waktu, dan sedang menuju gawang, serta pelanggaran tersebut menghalangi peluang gol yang pasti di tengah tidak adanya bek yang mendekat," lalu Ferrer menjawab: "Saya sepenuhnya setuju, tidak ada bek di sekitarnya dan langkah berikutnya adalah menendang, saya akan mencabut kartu kuning kedua dan langsung mengeluarkan kartu merah."



Baca juga: Ketegangan di balik layar.. Bocoran mengungkap perpecahan di ruang ganti Barcelona