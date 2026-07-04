Di balik layar... Al-Nasr mengakhiri era bocoran informasi

Pengumuman Al-Nassr mengenai penandatanganan kontrak dengan pelatih asal Australia, Ange Postecoglou, sebagai pelatih kepala baru tim bukanlah satu-satunya kejutan; cara kesepakatan tersebut diselesaikan justru mengungkap perubahan yang jelas dalam gaya kerja manajemen Al-Nassr, setelah bertahun-tahun klub ini sering dikaitkan dengan bocornya detail negosiasi ke media.

Penandatanganan kontrak dengan Postecoglou terjadi beberapa hari setelah beredarnya spekulasi yang mengaitkan “Al-Alamy” dengan sejumlah pelatih ternama, di antaranya pelatih asal Spanyol Roberto Martínez, pelatih asal Rumania Razvan Lucescu, dan pelatih asal Portugal Marco Silva, hingga seolah-olah pelatih baru tersebut akan berasal dari salah satu nama tersebut.

Namun, yang mengejutkan adalah nama pelatih asal Australia tersebut tidak pernah muncul dalam laporan pers atau bocoran media apa pun selama masa negosiasi, sebelum Al-Nassr mengejutkan semua orang dengan pengumuman resmi penandatanganan kontrak dengannya, dalam salah satu kesepakatan paling rahasia dalam beberapa tahun terakhir.

Apa yang terjadi tidak hanya mencerminkan keberhasilan Al-Nassr dalam merekrut pelatih baru, tetapi juga menegaskan adanya perubahan yang jelas dalam mekanisme pengelolaan urusan internal klub, di mana manajemen berhasil menjaga kerahasiaan penuh atas salah satu kesepakatan terpenting musim panas ini.

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Selama beberapa tahun terakhir, Al-Nassr terus-menerus mengalami kebocoran informasi terkait negosiasi mereka, baik yang berkaitan dengan pelatih maupun pemain, yang memberikan kesempatan kepada pesaing dan media untuk mengetahui detail urusan tersebut lebih dulu.

Sedangkan dalam kasus Postoyoglu, manajemen berhasil menutup semua celah yang memungkinkan kebocoran informasi, sehingga negosiasi dapat diselesaikan tanpa ada yang mengetahui nama asli pelatih yang sedang dinegosiasikan oleh klub.

Tampaknya manajemen Al-Nassr ingin memanfaatkan masa persiapan musim baru ini tidak hanya untuk mengembangkan tim di lapangan, tetapi juga untuk mengubah budaya kerja di dalam klub, dengan menangani isu-isu sensitif secara lebih profesional dan jauh dari hiruk-pikuk media.

Dan mungkin langkah ini menjadi pertanda fase baru di “Al-Alamy”, fase yang mengutamakan kerja tenang dan pengambilan keputusan jauh dari bocoran informasi, yang dapat memberikan keunggulan besar bagi klub di bursa transfer, baik dalam hal perekrutan maupun perpanjangan kontrak pemain pada periode mendatang.