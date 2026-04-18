Atalanta gagal memperkecil selisih poin dengan AS Roma di Serie A pada Sabtu malam. Di Stadio Olimpico, kedua tim bermain imbang 1-1. Marten de Roon dan Devyne Rensch sama-sama memberikan kontribusi berharga bagi tim mereka melalui assist.

Dengan Rensch dan Donyell Malen, ada dua pemain Belanda yang turun sebagai starter mewakili Roma. Di Atalanta pun ada tempat di starting line-up untuk seorang pemain Belanda: De Roon. Mitchel Bakker harus puas dengan peran sebagai pemain cadangan.

Atalanta-lah yang membuka skor pada menit ke-12. De Roon merebut bola di tengah lapangan Roma dan memungkinkan Nikola Krstovic mencetak gol dari jarak jauh untuk mengubah skor menjadi 0-1. Ini merupakan assist keempat bagi gelandang asal Belanda tersebut musim ini di semua kompetisi.

Roma harus dan berusaha mencari gol penyeimbang dan beberapa kali mengancam, terutama melalui Malen. Namun, kiper Marco Carnesecchi selalu memiliki jawaban.

Tepat sebelum jeda, skor akhirnya imbang. Rensch menyundul umpan silang ke belakang dan Mario Hermoso dengan cerdik menyarangkan bola langsung dari udara: 1-1.

Di babak kedua, Roma menciptakan ancaman terbesar. Carnesecchi kembali menggagalkan upaya Malen, sementara Hermoso membentur mistar gawang dari tendangan sudut.

Tidak ada gol lagi yang tercipta, sehingga kedua tim harus puas dengan satu poin. Roma tetap berada di peringkat keenam Serie A, dengan selisih empat poin dari Atalanta di peringkat ketujuh.