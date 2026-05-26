Dévy Rigaux sudah membocorkan arah yang ingin ia tempuh bersama Feyenoord

Dévy Rigaux telah membahas visinya untuk masa depan di Feyenoord dalam podcast Play Sports. Direktur teknis baru ini akan bekerja sama dengan direktur umum Robert Eenhoorn untuk menerapkan pendekatan berbasis data.

Pria asal Belgia ini secara resmi akan mulai bekerja di Feyenoord pada 1 Juni, tetapi telah berbicara dengan Eenhoorn. “Robert telah menjelaskan dalam percakapan bagaimana ia menerapkan Moneyball di AZ dan bagaimana kita dapat melakukannya di Feyenoord,” jelas Rigaux yang penuh rasa ingin tahu. “Saya percaya hal itu sangat penting.”

Prinsip Moneyball menjadi terkenal berkat klub bisbol Oakland Athletics dan manajer Billy Beane. Dengan memanfaatkan statistik dan data secara cerdas, klub tersebut mampu bersaing dengan lawan-lawan yang lebih kaya meskipun memiliki anggaran terbatas. Kemudian, pendekatan tersebut semakin banyak diterapkan di dunia sepak bola.

Eenhoorn berteman dengan Billy Beane dan membawa pola pikir tersebut ke AZ. Setelah kariernya di bisbol Amerika, pria asal Rotterdam ini memainkan peran penting dalam penggunaan analisis data dalam pemantauan pemain dan kebijakan transfer.

Rigaux adalah seorang Direktur Teknis yang didorong oleh data, tetapi tidak akan terpaku hanya pada itu. “Transfer tidak dilakukan hanya berdasarkan menonton video, menjalin koneksi, dan berkirim pesan WhatsApp,” kata pria Belgia berusia 39 tahun ini, menekankan bahwa kombinasi itulah yang justru penting. Rigaux menekankan bahwa ia mendapatkan wawasan terbaik ketika berbicara dengan seorang pemain di lingkungan yang familiar baginya.

“Saya memperhatikan cara dia berbicara tentang klubnya saat ini, masa depannya sendiri, kesalahan, dan kesuksesannya. Saya selalu bertanya apa yang mereka butuhkan untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Tentu saja Anda sudah memiliki semua data dan laporan pemantauan, tetapi ini murni tentang merasakan karakter seorang pemain pada saat itu,” jelas Rigaux.

Menurut direktur teknis, perlu dibangun hubungan pribadi dengan seorang pemain. Ia menyatakan bahwa ia tetap menjalin komunikasi yang intensif dengan para pemain. “Di dunia sepak bola, saya memiliki dua puluh hingga tiga puluh orang yang dapat saya percayai sepenuhnya, yang tersebar di berbagai negara dan mampu memberikan informasi yang sangat akurat. Jika Anda dapat menggabungkan semua informasi itu, maka Anda dapat mengambil keputusan yang tepat,” kata Rigaux.