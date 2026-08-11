Dévy Rigaux ingin segera melepas enam pemain ini dari Feyenoord

Feyenoord sedang menggelar obral, demikian tajuk yang ditulis Mikos Gouka di Algemeen Dagblad. Direktur teknik Dévy Rigaux masih ingin memperkuat skuad Rotterdam di beberapa posisi, tetapi untuk itu transfer keluar harus lebih dulu direalisasikan.

Karena itu, enam pemain masuk daftar jual, dengan nama yang paling mencolok adalah Anel Ahmedhodzic. Bek tengah itu didatangkan musim panas lalu dari Sheffield United dengan nilai sekitar tujuh juta euro, tetapi belum meninggalkan kesan yang tak terlupakan.

Sebagian karena gaji tinggi yang diterima Ahmedhodzic, manajemen Feyenoord menilai ia sebaiknya hengkang, juga mengingat fakta bahwa untuk sementara ia belum masuk pertimbangan untuk mendapat tempat di starting XI di bawah pelatih Giovanni van Bronckhorst. Posisi cadangannya dinilai lebih baik diisi oleh pemain muda berbakat.

Casper Tengstedt juga, seperti yang sudah diketahui, tidak lagi memiliki masa depan di Feyenoord. Pemain asal Denmark itu kini menjadi pilihan keempat di posisi penyerang tengah, di belakang Ayase Ueda, Nacho Ferri, dan Shaqueel van Persie. Musim lalu, Feyenoord masih membayar lebih dari enam juta euro kepada Benfica untuk Tengstedt.

Selain itu, Luka Ivanusec, Bart Nieuwkoop, Jordan Lotomba, dan Stéphano Carillo juga masuk nominasi untuk hengkang. Di posisi mereka, kini semuanya sudah tersedia opsi yang lebih baik, dan karena itu lebih baik membuka ruang dalam struktur gaji.

Sementara itu, Rigaux tengah serius mencari tambahan pemain sayap, mengingat kepergian Leo Sauer. Posisi bek kiri juga masih harus diperkuat, karena Jordan Bos dan Gijs Smal saat ini sama-sama menepi. Bek tengah Mika Mármol pada hari Minggu lalu masih menjalankan peran itu dengan sangat baik saat melawan Sparta (menang 0-1).

Selain itu, Rigaux juga ingin menambah satu penjaga gawang lagi ke dalam skuad. Dengan Tjark Ernst, pengganti Timon Wellenreuther sudah didatangkan, tetapi dengan Liam Bossin hanya ada satu penjaga gawang cadangan murni.