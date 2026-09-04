Dévy Rigaux sejauh ini belum mampu meyakinkan sebagai direktur teknik Feyenoord, demikian penilaian Valentijn Driessen dalam podcast Kick-off milik De Telegraaf. Situasi terkini seputar Anis Hadj Moussa juga memunculkan tanda tanya.

Pemain sayap itu bisa hengkang ke Ittihad Club dengan nilai rekor sebesar 37,5 juta, tetapi untuk saat ini masih belum jelas apakah Feyenoord akan melepasnya. Hadj Moussa sendiri dikabarkan tertarik dengan transfer tersebut, karena ia bisa mendapatkan 50 juta euro dalam lima tahun di Arab Saudi.

“Saya sangat penasaran bagaimana sikapnya di lapangan latihan sekarang,” ujar Driessen. “Karena kemarin saya bertanya kepada Dévy Rigaux: ‘Apa pendapat Hadj Moussa sendiri?’. Dia berkata: ‘Saya tidak tahu, karena saya sama sekali belum berbicara dengannya’.”

“Dia berkata: ‘Saya sama sekali tidak perlu berbicara dengannya, karena klub-klub itu secara resmi tidak boleh menghubunginya, karena dia masih terikat kontrak’,” kata Driessen mengutip ucapan Rigaux. Namun, ia benar-benar tidak memahami pilihan itu.

“Itu tentu saja konyol! Bahwa Anda tidak berbicara dengan seorang karyawan soal tawaran yang sudah diajukan dan soal apa yang bisa dia dapatkan di sana. Jika ini jadi terlaksana, dia akan mendapatkan 10 juta euro per tahun,” kata Driessen, yang jelas berpendapat bahwa Rigaux harus membuka pembicaraan dengan Hadj Moussa.

Menurut informasi terbaru dari jurnalis ESPN Sinclair Bischop, Hadj Moussa sendiri sebenarnya sudah mengambil keputusan. “Kubu Hadj Moussa sangat ingin mengambil langkah itu dan berpegang pada kesepakatan yang sebelumnya dibuat antara dirinya dan Feyenoord. Di Arab Saudi, kontrak lima tahun yang menggiurkan sudah menantinya,” bunyi laporan pada Jumat.

Di Feyenoord, pemain internasional Aljazair itu masih terikat kontrak hingga pertengahan 2030, sehingga klub Rotterdam tersebut tidak merasa terlalu mendesak untuk menjualnya sekarang. Di Arab Saudi, tenggat transfer baru berakhir pada 6 September, tetapi di Belanda periode transfer sudah ditutup. Karena itu, jika Hadj Moussa dijual, tidak ada lagi pengganti yang bisa didatangkan, kecuali ada opsi bebas transfer yang tersedia.