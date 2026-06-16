Deschamps meniru Enrique menjelang laga melawan Senegal

Didier Deschamps, pelatih tim nasional Prancis, memicu kehebohan di media selama sesi latihan terakhir menjelang pertandingan melawan Senegal pada Selasa malam ini, dalam rangkaian pertandingan pertama Grup 9 Piala Dunia 2026.

Situs "Foot Mercato" asal Prancis melaporkan bahwa Deschamps menerapkan metode yang tidak biasa, terinspirasi dari gaya Luis Enrique, pelatih Paris Saint-Germain.

Situs tersebut menambahkan bahwa pelatih asal Prancis itu menggunakan derek untuk mencapai posisi yang lebih tinggi guna mengamati pergerakan para pemain Les Bleus dan mengatur formasi di lapangan, sebuah metode yang telah berkali-kali diterapkan oleh Enrique dalam sesi latihan PSG.

Paris Saint-Germain, di bawah kepemimpinan Luis Enrique, tampil gemilang dalam dua musim terakhir, di mana mereka berhasil meraih gelar Liga Champions selama dua musim berturut-turut, yang menunjukkan keefektifan metode pelatih asal Spanyol tersebut.

Tampaknya Deschamps, dengan mengadopsi pendekatan analitis komprehensif ini, berupaya meningkatkan analisis taktis timnya, demi mencapai kesempurnaan sebelum memulai perjalanan di Piala Dunia.

Timnas Prancis tergabung di Grup I yang juga dihuni oleh Senegal, Irak, dan Norwegia.

Perlu dicatat bahwa Deschamps pernah membawa timnas Prancis meraih gelar Piala Dunia 2018, serta mencapai final Piala Dunia 2022 lalu, sebelum akhirnya kalah dari Argentina melalui adu penalti.