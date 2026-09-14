Johan Derksen dalam Groeten uit Grolloo mengaku khawatir dengan aksi agresi yang kerap terjadi di sepak bola amatir. De Snor menjadikan insiden kekerasan yang melibatkan Jhon van Beukering pada akhir pekan lalu sebagai contoh.

Van Beukering menjadi sorotan pada Sabtu karena diduga melayangkan pukulan kepada Quiermo Dumay, pemain tim tuan rumah, saat jeda laga IJsselmeervogels - GVVV. Duel amatir itu kemudian dihentikan dan GVVV belakangan merilis pernyataan bahwa asisten pelatih tersebut bersama pelatih kepala Dennis van Beukering telah dinonaktifkan.

"Seluruh sepak bola sudah makin rusak," keluh Derksen pada Senin. "Kalau Anda menonton pertandingan level junior, yang paling membuat malu adalah orang tua yang berteriak-teriak, melontarkan omong kosong, dan sanggup baku pukul dengan ayah dari pihak lawan."

"Dan dalam pertandingan amatir level dewasa, Anda mendapat pembunuhan dan pembantaian. Wasit terkadang harus berlari untuk bisa masuk ke ruang ganti dan mereka semua punya hakim garis yang harus menghasilkan lima poin per tahun untuk klub, jadi dia mengibarkan bendera dengan berpihak. Ini benar-benar mengerikan," kata Derksen terus terang mengungkapkan pendapatnya.

Analis asal Grolloo itu melanjutkan: "Dan jika sekarang para pelatih juga ikut melakukannya, maka semuanya sudah tak terkendali. Lalu saya berpikir: mengapa sepak bola amatir masih ada? Ini tentu sebuah ekses, dan GVVV merespons dengan sangat tepat dengan langsung mengusir dua orang itu. Dan saya pikir Tuan Van Beukering tidak boleh lagi menjadi pelatih."

"Tetapi setiap akhir pekan selalu ada insiden di sepak bola amatir. Saya tidak memahaminya. Usia saya 77 tahun, dan saya belum pernah begitu saja memukul rontok gigi seseorang. Anda kadang memang marah dan bisa meluapkannya secara verbal. Tapi kemudian langsung beralih ke agresi seperti ini."

"Anda boleh saja melakukan pelanggaran di lapangan dan menjadi pemain yang keras. Tetapi tentu Anda tidak bisa memukul wajah orang hanya karena Anda tidak setuju dengan sesuatu," demikian Derksen menutup analisanya mengenai kehebohan seputar kakak-beradik Van Beukering.