Derksen mengumumkan transfer Ajax, Van der Gijp sangat skeptis

Daley Blind kembali ke Ajax. Kabar tersebut disampaikan oleh Wilfred Genee dan Johan Derksen pada hari Selasa dalam acara Vandaag Inside Oranje. Ayahnya, Danny Blind, sebenarnya masih mengatakan pada hari Senin bahwa kembalinya bek berusia 36 tahun itu ke Amsterdam tampaknya tidak terlalu mungkin.

''Saya dengar dia akan bergabung dengan Ajax. Dia bisa berbahasa Spanyol, jadi itu bagus,'' kata Derksen merujuk pada penunjukan pelatih asal Spanyol, Míchel, dan kehadiran direktur teknis Jordi Cruijff yang dibesarkan di Spanyol.

“Ajax belum akan mengumumkannya sekarang,” tegas Genee setelah mendengarkan pernyataan Derksen. “Ajax ingin menyelesaikan beberapa rekrutan lain terlebih dahulu. Menurut saya, dia memang akan bergabung dengan Ajax, tapi mereka baru akan mengumumkannya nanti, karena dia tidak akan menjadi rekrutan pertama.”

“Jika kamu bisa bermain sepak bola sebaik dia, kamu masih bisa bertahan di Eredivisie selama setahun lagi,” simpulkan Derksen. Rekan diskusi Theo Janssen justru tidak setuju dengan kedatangan Blind ke Ajax.

“Dia berusia 36 tahun, hampir 37. Selama masa sebelumnya di Ajax, situasinya tidak terlalu menyenangkan. Termasuk baginya. Blind harus benar-benar memikirkan baik-baik apakah dia ingin ini,” kata Janssen memperingatkan sang bek yang kontraknya akan berakhir di Girona yang baru saja terdegradasi.

René van der Gijp juga menunjukkan sikap skeptis. “Nanti kamu akan dibombardir kolom-kolom selama setahun penuh yang mengkritik bahwa kamu terlalu lambat. Apa yang harus kamu lakukan dengan itu?”, tanya sang analis dengan lantang.

Blind senior ditanya di Het Oranje Café apakah realistis jika putranya kembali ke Ajax musim panas ini. “Astaga, saya tidak tahu. Menurut saya sepertinya tidak. Tapi saya tidak tahu,” kata mantan pemain dan pelatih klub Amsterdam itu, yang tidak bisa memberikan jawaban pasti.