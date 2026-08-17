Derksen mengkritik Clarence Seedorf habis-habisan

Johan Derksen membahas dalam Groeten uit Grolloo penunjukan Xavi sebagai pelatih tim nasional Belanda. De Snor mengkritik sangat keras satu sosok di dalam KNVB yang terlibat dalam pencarian pelatih baru itu.

"Anda tidak bisa bilang dia tidak punya CV yang bagus," demikian Derksen membuka analisanya soal penunjukan Xavi sebagai pelatih baru Timnas Belanda. "Dia nama besar, meski sebagai pelatih belum banyak yang dia lakukan, pengalamannya minim. Hal yang menguntungkannya adalah dia dibesarkan dengan filosofi Cruijff. Jadi Xavi akan cocok di Belanda."

Lalu ia langsung menambahkan: "Saya tetap merasa aneh mengambil orang asing. Karena menurut saya itu merupakan dakwaan terhadap pendidikan pelatih KNVB sendiri. Dan dakwaan terhadap para pelatih Belanda, bahwa mereka dilewati."

"Selain itu saya merasa aneh bahwa Nigel de Jong dan Clarence Seedorf (anggota Dewan Komisaris Sepakbola Profesional dengan fokus pada urusan teknis sepakbola, red.) yang menentukan siapa yang menjadi pelatih timnas," kata Derksen, yang tidak terkesan dengan pencarian KNVB akan pengganti Ronald Koeman. "Dan khususnya tentang Seedorf saya tahu bahwa dia sangat pendendam terhadap berbagai orang di dunia sepakbola. Orang-orang yang, dalam pandangannya, selalu menghambatnya. Anak yang frustrasi dan membenci sangat banyak orang. Dan justru orang-orang itu yang akan dia jauhi."

"Juga tidak bisa dipahami bahwa Peter Bosz tidak pernah dibicarakan. Seedorf tidak puas dengan semua pelatih timnas yang pernah bekerja dengannya. Dia punya karier internasional yang fantastis, tetapi di tim nasional Belanda dia tidak pernah benar-benar menunjukkannya. Jadi saya merasa aneh bahwa dia, dengan semua dendamnya, boleh menentukan siapa pelatih timnas," ulang Derksen sekali lagi dalam podcast hari Senin.

Derksen untuk sementara memberi Xavi keuntungan dari keraguan. "Tapi saya rasa tidak bisa dijalankan kalau Anda membawa seorang pria berbahasa Spanyol ke Belanda untuk dijadikan pelatih timnas. Dia tidak bisa bahasa Inggris, sehingga tidak bisa berkomunikasi. Dia lalu membutuhkan Kluivert atau semacamnya sebagai penerjemah. Sebagai pelatih, berkomunikasi sebenarnya adalah perangkat terbesar Anda."

Pada akhirnya, analis asal Grolloo itu menuturkan bahwa De Jong dan Seedorf sebenarnya ingin menunjuk Michael Reiziger. "Mereka menyadari bahwa tidak ada seorang pun di Belanda yang bisa memahami itu. Dan bahwa semua orang dari dunia sepakbola mengatakan: dia belum punya status itu. Lalu mereka terdesak. Mereka tidak berani memaksakan Reiziger, dan akhirnya mulai mencari nama besar. Untuk membungkam opini publik."