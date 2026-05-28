Derksen menghujat pujian Sneijder terhadap Infantino: 'Penipu!'

Pujian yang baru-baru ini dilontarkan Wesley Sneijder kepada Gianni Infantino sangat tidak disukai oleh Johan Derksen. Tamu tetap acara Vandaag Inside yang selalu blak-blakan ini menganggap presiden FIFA tersebut sebagai 'penipu'.

Sneijder baru-baru ini diundang ke podcast Gianni's Imperium, yang membahas bos FIFA tersebut. Mantan gelandang ini juga merupakan bagian dari Legends, yang memainkan pertandingan eksibisi dan menghadiri acara-acara resmi. Misalnya, Sneijder menjadi tamu di Piala Dunia 2022 di Qatar atas biaya federasi sepak bola dunia.

Analis tersebut kini sudah cukup mengenal Infantino dan sangat menghormati ketua FIFA tersebut. ''Dia sangat, sangat, sangat baik. Sungguh aneh saya mengatakannya. Sangat baik! Dia sangat lembut. Dia memiliki hati yang sangat kecil. Dia peduli pada semua orang'', demikian yang terdengar minggu ini di NOS.

Derksen tidak bisa menerima pujian Sneijder terhadap Infantino. ''Saya sangat menyalahkan Wesley Sneijder atas hal itu. Dia merasa sangat terhormat bisa tampil bersama para pemain senior dan tim kecil itu. Tapi jika kamu menganggap Infantino sebagai pria baik, maka kamu tidak punya pemahaman tentang manusia.''

“Infantino hanyalah penipu kelas satu! Dia hanya menganggap satu hal penting: bukan sepak bola, bukan FIFA, tapi Infantino yang penting,” kata Derksen, yang pendapatnya didukung oleh Valentijn Driessen.

''Lihat saja dengan para diktator seperti apa saja yang bergaul dengan Infantino. Dia membeli suara di FIFA, dan kemudian Sneijder menyebutnya sebagai ‘pria yang sangat baik hati’. Tentu saja dia bukan seperti itu. Infantino menjual jiwa sepak bola.''

Pembawa acara Wilfred Genee menambahkan bahwa Sneijder memang pemegang rekor penampilan terbanyak (134 pertandingan internasional) untuk tim nasional Belanda. Namun, komentar itu tidak membuat Derksen dan Driessen terkesan.