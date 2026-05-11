Derksen menanggapi pertanyaan mengenai 'serangan' terhadap pelatih terkenal asal Belanda

Dalam podcast Groeten uit Grolloo, Johan Derksen menanggapi pertanyaan mendesak dari seorang pendengar, yang menyatakan bahwa Vandaag Inside dan De Oranjezomer melancarkan serangan terhadap Fred Rutten, pelatih tim nasional Curaçao. Semua ini dilakukan untuk membuka peluang kembalinya Dick Advocaat sebagai pelatih tim nasional menjelang Piala Dunia mendatang.

"Saya cukup memahami sudut pandang Guus (pendengar yang bersangkutan, red.)," demikian Derksen membuka pembicaraan pada hari Senin. "Namun faktanya, Dick Advocaat bisa dibilang merupakan teman dari acara Vandaag Inside. Kami semua menyukainya dan dia sering berkunjung ke tempat kami."

''Wilfred Genee berteman lagi dengan direktur Corendon. Dan René van der Gijp adalah teman pribadi Dick,'' jelas Derksen. “Saya juga menyukainya. Tapi saya satu-satunya yang memberikan catatan tambahan. Wilfred dan René ingin Dick kembali secepatnya sebagai pelatih nasional. Dan saya mengerti para pemain, mereka sudah terbiasa dengannya. Dan pendapat para pemain menurut saya sangat penting.”

Derksen melanjutkan: “Jika para pemain memang tidak puas dengan penggantinya, maka Anda harus mempertimbangkan apakah akan melanjutkan petualangan ini. Tapi saya mengerti bahwa Asosiasi Sepak Bola Curaçao memiliki pandangan berbeda. Karena Dick telah meninggalkan tim pada dua momen penting. Memang karena keadaan pribadi, yang kami pahami. Tapi dia memang pergi.''

''Pada pertandingan grup yang penting dia tidak hadir, dan di Amerika dia tidak akan hadir di Piala Dunia. Lalu apakah kita harus mengatakan pada kali ketiga: ayo kita panggil Dick?'' tanya analis asal Grolloo itu dengan suara keras. ''Dan dia mundur lagi di tengah turnamen, karena ada masalah di Belanda. Saya mengerti asosiasi sepak bola itu, mereka tetap memilih Fred.''

''Dan Corendon juga terlibat secara emosional; mereka ingin Dick kembali. Tapi menurut saya, seorang sponsor tidak seharusnya benar-benar ikut campur dalam kebijakan asosiasi sepak bola dan pelatih nasional. Menurut saya, mereka sudah terlalu jauh dengan menarik diri. Jika itu alasan untuk berhenti setelah Piala Dunia, Corendon bukanlah sponsor yang tepat untuk asosiasi sepak bola atau klub," kata Derksen, yang memang memahami mengapa Advocaat begitu populer.

''Dick lebih menarik secara publisitas. Dia adalah sosok yang disukai di Belanda dengan citra yang sangat baik. Dan Fred adalah pelatih yang sangat solid, yang menganggap serius pekerjaannya. Tapi dengan Fred, tidak akan ada tawa dan kegembiraan sepanjang hari. Seorang pria yang sangat serius, yang ingin menangani Piala Dunia dengan serius. Tapi dengan Dick mereka kalah tiga kali, dan dengan Fred juga," Derksen tidak berharap banyak dari Curaçao di Piala Dunia.