Johan Derksen kembali melontarkan kritik kepada Wout Weghorst dalam Groeten uit Grolloo. Di sisi lain, analis asal Drenthe itu memuji setinggi langit Daouda Weidmann, penentu kemenangan FC Twente saat menghadapi PSV pada Minggu.

Derksen sudah cukup lama kesal dengan sikap Weghorst dalam laga-laga Twente. Dalam duel kandang melawan PSV, ia kembali melihat penyerang jangkung itu melakukan hal-hal yang membuatnya sangat jengkel.

"Menjijikkan apa saja yang dilakukan Weghorst melawan PSV. Dia memainkannya dengan cara yang sangat teatrikal. Semuanya dirancang: gerak-geriknya, berlutut secara dramatis, mencium rumput. Tapi dia memang berguna untuk FC Twente," nilai Derksen sehari kemudian dalam podcast tersebut.

Derksen jauh lebih positif soal Weidmann. Gelandang itu memulai aksi solo dari wilayah pertahanannya sendiri pada fase akhir laga melawan PSV dan menjelma menjadi pahlawan besar Twente dengan menceploskan gol 3-2.

"Gol kemenangan itu dicetak lewat solo yang unik oleh anak muda Prancis itu, yang melepaskan 3-2 ke gawang sesaat sebelum waktu habis setelah melakukan rush dari garis tengah. Itu benar-benar belum pernah saya lihat di Belanda," ujar analis yang tengah bersemangat itu.

Younes Taha dan Weghorst menjadi pencetak gol lainnya untuk De Tukkers, sehingga ketertinggalan 1-2 berhasil dihapus. Twente kini berada di posisi keempat, dengan poin yang sama (16) dengan PSV di peringkat ketiga.