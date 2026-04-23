"Denzell García harus menjadi pengawas baru Feyenoord"

Feyenoord menunjukkan minat serius terhadap Denzell García, demikian dikonfirmasi oleh situs penggemar FR12 dan 1908.nl menyusul laporan dari Meksiko.

García adalah gelandang bertahan berusia 22 tahun dari FC Juárez, yang saat ini berada di peringkat ke-15 di Liga MX. Ia telah dua kali memperkuat tim nasional Meksiko.

Awal tahun ini, García memperpanjang kontraknya dengan Juárez, sehingga ia terikat dengan klub tersebut hingga pertengahan 2029. Oleh karena itu, Feyenoord harus merogoh koceknya jika ingin merekrut gelandang pengatur serangan ini.

Menurut Transfermarkt, nilai pasar García saat ini mencapai 4,5 juta euro. Dalam 110 pertandingan resmi bersama Juárez, ia mencetak lima gol dan tiga assist.

García serba bisa, karena ia juga bisa bermain sebagai bek kanan. Di Meksiko, ia juga diminati oleh klub-klub papan atas seperti Club América dan CF Monterrey.

Yang jelas, Feyenoord mulai aktif di pasar transfer Meksiko. Klub asal Rotterdam ini berharap García tidak tampil terlalu menonjol selama Piala Dunia, karena hal itu akan membuatnya jauh lebih mahal.

Sebelumnya pada tahun ini, nama-nama seperti Gilberto Mora, Érik Lira, Ozziel Herrera, Raúl Rangel, dan Armando González juga telah dikaitkan dengan Feyenoord.