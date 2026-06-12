Dennis te Kloese: "Ajax, Feyenoord, dan PSV tidak mampu membayarnya"

Feyenoord tidak pernah mengambil langkah konkret untuk merekrut Gilberto Mora, demikian dilaporkan FR12. Klub asal Rotterdam itu menyadari sejak awal tahun ini bahwa pemain berbakat asal Meksiko dari Club Tijuana tersebut terlalu mahal.

Mora yang berusia tujuh belas tahun baru-baru ini juga memperpanjang kontraknya di Tijuana hingga pertengahan 2029, sehingga nilai pasarnya semakin meningkat.

Beberapa bulan lalu, Mora dikaitkan dengan Ajax dan Feyenoord dari Meksiko. Kini, Tijuana dilaporkan meminta setidaknya 30 juta euro.

Dennis te Kloese, mantan direktur Feyenoord, oleh karena itu mengesampingkan kemungkinan Mora bermain di Eredivisie. “Tidak ada klub di Belanda yang akan membayar jumlah sebesar itu. Benfica membayar 20 juta euro untuk talenta-talenta top sejati.”

“Agak berani untuk mengatakan apa yang seharusnya mereka lakukan atau tidak dan berapa biayanya, tetapi di Belanda saya tidak melihat Ajax, Feyenoord, atau PSV akan membayar jumlah sebesar itu,” kata sang mantan direktur dalam sebuah segmen video di Vamos.

Mora masuk sebagai pemain pengganti pada Kamis malam saat Meksiko bertanding. Tuan rumah memenangkan pertandingan grup pertama dengan skor 2-0 atas Afrika Selatan.

Dengan masuknya sebagai pemain pengganti pada menit ke-66, Mora secara resmi menjadi pemain Meksiko termuda sepanjang sejarah Piala Dunia. Rekor tersebut sebelumnya dipegang oleh Manuel Rosas sejak Piala Dunia 1930 (!), yang berusia 18 tahun dan 88 hari saat pertama kali tampil di panggung tertinggi sepak bola dunia.