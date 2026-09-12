Dennis dan Jhon van Beukering tidak lagi menjadi pelatih GVVV. Dewan pengurus klub amatir dari Divisi Dua itu mengumumkan hal ini setelah melakukan penyelidikan atas insiden pada Sabtu seputar laga tandang melawan IJsselmeervogels.

Jhon van Beukering dituduh melakukan penganiayaan berat saat jeda pertandingan big match sepak bola amatir antara IJsselmeervogels dan GVVV. Mantan pesepakbola yang pernah membela Feyenoord dan NEC itu diduga meninju wajah pemain IJsselmeervogels, Quiermo Dumay.

Pada Sabtu siang, situasi benar-benar lepas kendali di Sportpark De Westmaat. Saat skor 0-2, kedua tim menuju ruang ganti, tetapi di sanalah masalah terjadi. Menurut RTV Utrecht, Dumay terkena pukulan di wajahnya saat memasuki lorong pemain.

Akibatnya, ia mengalami luka yang cukup parah. Dari foto-foto yang beredar terlihat wajah Dumay berlumuran darah dan ia kehilangan beberapa gigi. Kini terungkap bahwa Van Beukering diduga menjadi pelakunya. Di GVVV, ia merupakan asisten pelatih untuk saudaranya, Dennis van Beukering.

GVVV kini telah mengeluarkan pernyataan. ''G.V.V.V. sangat terguncang oleh peristiwa yang terjadi pada Sabtu siang saat jeda pertandingan melawan IJsselmeervogels. Kekerasan sama sekali tidak memiliki tempat dalam klub kami maupun dalam nilai-nilai yang dijunjung G.V.V.V. Kami dengan tegas mengambil jarak dari segala bentuk kekerasan fisik, baik di dalam maupun di luar lapangan sepak bola'', demikian bunyi pernyataan di situs web klub.

''Dewan pengurus segera mengambil tindakan setelah pertandingan usai dan memulai penyelidikan yang cermat terhadap kejadian tersebut serta peran pihak-pihak yang terlibat. Berdasarkan informasi yang saat ini tersedia, dewan pengurus memutuskan bahwa pelatih kepala kami, Dennis van Beukering, dan asisten pelatih, Jhon van Beukering, efektif segera tidak lagi menjalankan pekerjaan apa pun untuk G.V.V.V. Selain itu, dewan pengurus telah sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada dasar yang cukup untuk melanjutkan kerja sama dengan mereka'', sehingga menjadi jelas bahwa kedua pelatih itu harus hengkang dari klub amatir tersebut.

''Penyelesaian formal dan kontraktual terkait hal ini akan dilakukan secara cermat dan langsung dengan pihak-pihak yang terlibat. Demi kepentingan penyelidikan, orang-orang yang terlibat, dan kemungkinan prosedur hukum, G.V.V.V. saat ini tidak akan memberikan pernyataan lebih lanjut'', demikian disampaikan dewan klub, yang memberikan kerja sama penuh kepada polisi, KNVB, dan instansi berwenang lainnya.

Jhon van Beukering pada Sabtu malam memberikan pernyataan melalui Instagram Stories, yang di dalamnya ia menyebut IJsselmeervogels juga punya andil dalam keributan di area dalam stadion. Ia juga menegaskan bahwa Dumay diduga menampar Dennis van Beukering dan bahwa mereka akan membuat laporan polisi.