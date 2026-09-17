Pelatih Timnas Arab Saudi asal Yunani, Georgios Donis, memasuki ajang Piala Teluk "Khaleeji 27" di tengah tanda tanya seputar sejumlah pilihannya, setelah nama-nama yang tampil menonjol bersama klubnya belakangan ini justru absen.

Baca juga: Mengapa pelatih Al-Ittihad menolak hijrah ke Liga Jerman?

Arab Saudi menjadi tuan rumah turnamen ini pada periode 23 September hingga 6 Oktober mendatang, dalam sebuah ujian penting bagi timnas dan tim pelatihnya, terutama dengan harapan para suporter untuk melihat Arab Saudi tampil berbeda sepanjang ajang tersebut.

Mukhtar Ali dan Faris Abdi berada di barisan terdepan nama-nama yang absennya menimbulkan pertanyaan, setelah keduanya tampil dengan level yang baik bersama Al-Ittihad. Kehadiran mereka bisa saja memberi Donis pilihan tambahan di lini tengah dan pertahanan.

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita ini secara lebih mendalam di forum "Kooora"

Mukhtar memiliki kemampuan untuk memberikan beragam solusi di lini tengah, sementara Faris Abdi tampil dengan level yang baik di lini belakang, hal yang membuat sebagian pihak mempertanyakan alasan tidak dipanggilnya mereka meski dengan penampilan mereka belakangan ini.

Pembicaraan tidak berhenti pada kedua pemain itu saja, sebab tanda tanya juga menyentuh Khalid Al-Ghannam, Nayef Masoud, dan Abdulaziz Al-Aliwa, di samping Ayman Yahya, mengingat level yang ditampilkan sebagian dari mereka bersama klubnya.

Turnamen ini memberi Donis kesempatan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut secara nyata, melalui hasil dan level yang akan ditampilkan timnas, serta sejauh mana daftar pemainnya saat ini mampu bersaing, terlebih Khaleeji 27 merupakan babak penting dalam jalur persiapan menuju tahap berikutnya.