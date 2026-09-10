Pelatih Barcelona asal Jerman, Hansi Flick, meraih kesuksesan gemilang berkat langkah taktis jenius yang berupa penempatan ulang pemain Brasil, Raphinha, di posisi baru.

Di tengah sulitnya menemukan penyerang murni (nomor 9) di bursa transfer, sang pelatih Jerman memutuskan untuk mengandalkan Raphinha sebagai poros serangan, dan pemain Brasil itu telah membuktikan efisiensinya yang tinggi, mencetak enam gol dalam empat laga pertamanya di La Liga Spanyol – sekaligus memuncaki daftar pencetak gol – di samping mencetak dua gol ke gawang Feyenoord dalam ajang Liga Champions Eropa.

Penampilan Raphinha di posisi ini mengejutkan hampir semua orang, kecuali Vitor Campelos; pelatih pertamanya di Eropa dan orang yang pertama kali menurunkannya di posisi jantung serangan menurut surat kabar Catalan "Sport".

Pelatih asal Portugal itu, yang saat ini melatih klub Slovenia, Celje, berbicara kepada surat kabar "Sport" untuk menganalisis perubahan posisi mantan pemainnya tersebut, yang berusia 19 tahun ketika ia melatihnya di tim Vitoria Guimaraes B.

Campelos berkata: "Kami memainkannya sebagai penyerang murni hanya dalam satu pertandingan pada akhir musim 2015/2016 melawan Porto B, karena ia memiliki kualifikasi yang diperlukan untuk bermain di posisi ini".

Raphinha memulai musim dengan tekad kuat untuk memecahkan rekor; ia bahkan telah menjadi pemain keenam dalam sejarah klub Barcelona yang mencetak setidaknya enam gol dalam empat laga pertama La Liga, di samping mencetak dua gol di Liga Champions Eropa.

Itu adalah kemampuan mencetak gol yang membuat Campelos kagum, yang berkata: "Raphinha hanyalah seorang anak muda, tetapi ia memiliki keunggulan yang luar biasa: ia sangat menentukan dan begitu presisi saat berhadapan dengan penjaga gawang; mencetak gol adalah hal yang mudah baginya dalam situasi satu lawan satu".

Kini, setelah sepuluh tahun berlalu dan awal karier yang menakjubkan, pelatih pertamanya di Eropa itu percaya pada kemampuannya untuk mengukuhkan posisinya sebagai ujung tombak, persis seperti yang dilakukan Cristiano Ronaldo.

Pelatih asal Portugal itu melanjutkan: "Itu mungkin menjadi posisinya di masa depan; ia mungkin melalui fase perkembangan yang serupa dengan yang dialami Cristiano, yang selalu bermain sebagai sayap sebelum kemudian beralih menjadi poros serangan".

Selain gol-golnya, Raphinha selalu menonjol dengan tingkat kerja kerasnya yang tinggi dan komitmennya; baik bermain di sisi lapangan maupun di posisi penyerang, pemain Brasil itu adalah orang pertama yang menekan tim lawan saat mereka mencoba membangun serangan dari belakang.

Campelos menuturkan: "Saya tidak menyangka ia akan bermain untuk Barcelona dan timnas Brasil, tetapi kami yakin ia akan bermain untuk klub-klub besar berkat profesionalismenya; ia berlatih dengan kekuatan penuh setiap hari, selalu berbekal mentalitas terbaik serta tingkat intensitas dan keseriusan yang paling tinggi".

Pelatih berusia 51 tahun itu menjadikan Raphinha sebagai contoh di hadapan para pemain mudanya; Campelos berkata: "Ia adalah teladan yang sering saya kutip di hadapan para pemain junior atau pemain muda kami. Dan saya selalu berkata kepada tim-tim saya: 'Saya pernah bekerja dengan Raphinha, dan ia mampu berlari sejauh 10 atau 20 meter dengan intensitas maksimal. Ia adalah tipe pemain yang diidamkan oleh pelatih mana pun untuk direkrut ke timnya; ia memiliki kualitas, bermain dengan semangat tim, memancarkan energi dan vitalitas, serta memiliki mentalitas juara".

Dalam kurun waktu sedikit lebih dari empat musim mengenakan jersey "Blaugrana", Raphinha mencetak 83 gol dan menciptakan 53 gol dalam 182 pertandingan; angka-angka yang membuatnya nyaris memenangi Ballon d'Or pada 2025.

Namun demikian, pemain Barcelona itu tidak muncul dalam daftar tiga puluh kandidat tahun ini, dan Campelos menegaskan: "Saya benar-benar menginginkannya; melihat semua yang telah ia berikan dan perkembangannya yang terus-menerus, ia adalah pemain yang layak mendapatkan penghargaan ini. Ia berangkat dari awal yang sederhana, dan bekerja dengan sangat keras dan tekun untuk mencapai posisinya saat ini, serta memiliki potensi yang memenuhi syarat baginya untuk meraihnya".

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