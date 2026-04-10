Dengan satu syarat... Robertson mendekati klub raksasa Inggris

Andy Robertson, bek sayap Liverpool, hampir bergabung dengan klub raksasa Inggris melalui transfer bebas pada musim panas mendatang.

Liverpool mengumumkan pada Kamis malam bahwa Robertson, yang berusia 32 tahun, akan meninggalkan tim begitu kontraknya berakhir pada akhir musim ini, mengakhiri kariernya yang berlangsung selama sembilan tahun penuh prestasi di Anfield.

Tottenham telah melakukan pembicaraan untuk merekrut pemain internasional Skotlandia tersebut pada Januari lalu, namun manajemen Liverpool pada akhirnya menolak untuk membiarkannya hengkang di tengah musim.

Menurut surat kabar Inggris "The Athletic", Tottenham Hotspur sudah sangat dekat untuk merekrut Robertson melalui transfer gratis pada musim panas mendatang, dengan syarat klub London tersebut berhasil memastikan kelangsungan mereka di kompetisi Liga Premier Inggris.

Karena fokus penuh Robertson bersama Liverpool, kesepakatan antara pemain dan Tottenham belum final hingga saat ini, di tengah minat kuat dari klub-klub Eropa lainnya.

Surat kabar Inggris tersebut menyebutkan bahwa langkah-langkah yang diambil Tottenham di bursa transfer musim dingin dan daya tarik tawaran untuk Robertson, menempatkan klub London ini dalam posisi ideal untuk menyelesaikan kesepakatan jika berhasil menghindari degradasi.

Tottenham saat ini berada di peringkat ke-17 klasemen Liga Premier Inggris, hanya terpaut satu poin dari zona degradasi, dengan tujuh pertandingan tersisa hingga akhir musim.



