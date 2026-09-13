Napoli meraih kemenangan berharga atas Bologna dengan skor 1-0, pada hari Minggu ini, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim di Stadion Diego Armando Maradona, dalam rangkaian pekan keempat Liga Italia, sehingga tim asal selatan itu memetik tiga poin baru dalam perjalanan mereka di kompetisi tersebut.

Satu-satunya gol pertandingan ini datang lewat Stanislav Lobotka pada menit ke-66, setelah pemain Napoli itu berhasil merobek gawang Bologna dan memberikan keunggulan bagi timnya, sehingga gol tersebut cukup untuk memastikan kemenangan bagi tuan rumah dan mempertahankan keunggulan mereka hingga peluit akhir.

Pertandingan ini sempat diwarnai sebuah gol untuk Bologna lewat Arthur Theate pada menit ketujuh, namun wasit memutuskan untuk menganulirnya karena offside, setelah meninjau ulang melalui teknologi video.









Napoli menambah koleksi poinnya menjadi 6 poin dan menempati peringkat kesembilan pada klasemen Liga Italia, setelah meraih dua kemenangan berbanding dua kekalahan sepanjang empat pekan pertama, dalam awal musim yang membuat tim berupaya untuk memulihkan keseimbangan mereka dan bersaing di posisi papan atas.

Di sisi lain, Bologna melanjutkan rentetan hasil buruknya di kompetisi ini, setelah koleksi poinnya membeku di angka satu poin pada peringkat keenam belas, sehingga tim tersebut masih belum meraih kemenangan sama sekali hingga saat ini, hanya mengoleksi satu hasil imbang berbanding tiga kekalahan dalam empat pertandingan pertama Liga Italia.

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