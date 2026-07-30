Dengan pesan perpisahan: Rashford umumkan kepergiannya dari Barcelona

Pemain asal Inggris, Marcus Rashford, menyampaikan pesan perpisahan kepada Barcelona, mengumumkan berakhirnya perjalanannya bersama klub Catalan itu setelah masa peminjamannya usai, menyusul keputusan manajemen untuk tidak mengaktifkan klausul pembelian kontraknya dari Manchester United.

Rashford membagikan pesan melalui akun media sosialnya, di mana ia menyampaikan rasa terima kasihnya kepada semua pihak yang berkontribusi dalam pengalamannya bersama Barcelona, sekaligus menegaskan bahwa periode yang ia habiskan di klub itu akan tetap menjadi salah satu momen paling menonjol dalam kariernya.

Bintang Inggris itu berkata: "Saya sangat berterima kasih kepada semua orang di klub karena telah menjadikan masa keberadaan saya di sini sebagai pengalaman yang positif dan tak terlupakan. Saya menikmati setiap momen, dan saya akan menyimpan banyak kenangan istimewa."

Ia menambahkan: "Saya berharap yang terbaik bagi klub dan seluruh pendukungnya, serta kesuksesan pada musim mendatang. Visca Barça!"

Rashford menyertakan pesannya dengan dua foto, yang pertama adalah jersey Barcelona yang bertuliskan nama dan nomornya, dan yang kedua dari salah satu pertandingannya dengan mengenakan jersey tim Catalan tersebut.

Selama masa peminjamannya, pemain internasional Inggris itu tampil dalam 49 pertandingan di berbagai ajang, mencetak 14 gol, serta memberikan 14 umpan matang, sehingga meninggalkan jejak ofensif yang jelas bersama tim.

Pesan Rashford mendapat sambutan luas dari rekan-rekan setimnya terdahulu di Barcelona, di mana sejumlah pemain menyempatkan diri untuk mengucapkan perpisahan kepadanya, di antaranya Raphinha, Gavi, dan Bernal.

Bernal menulis dalam komentarnya pada unggahan Rashford: "Saya berharap yang terbaik untukmu, saudaraku, sungguh sebuah kehormatan bisa berbagi ruang ganti dengan pemain sepertimu."

Dengan demikian, Rashford menutup babak pengalamannya bersama Barcelona, setelah kembali ke Manchester United usai masa peminjaman berakhir, sambil menanti kepastian masa depannya pada periode transfer musim panas ini.

Baca juga:

Gara-gara Alvarez, Barcelona menerima pemberitahuan resmi terkait pengaduan Atletico dan menyiapkan tanggapan