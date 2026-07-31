Manajemen klub Milan telah memulai kontak resmi dengan agen pemain internasional Aljazair Ibrahim Maza, playmaker Bayer Leverkusen, untuk membahas kemungkinan merekrutnya pada periode mendatang.

Menurut jaringan Italia "Calciomercato", Maza mendapat persetujuan dari pelatih Ruben Amorim dan kepala departemen pemandu bakat Gardner, dengan catatan bahwa pemain tersebut telah menjadi salah satu target ketertarikan klub Italia itu sejak masih berseragam Hertha Berlin.

Manajemen Milan berupaya memperkuat dan mengembangkan lini serang tim dengan menambahkan elemen berketerampilan tinggi berkualitas di posisi playmaker klasik (nomor 10), agar berada di samping talenta yang tengah naik daun Alvadio Cisse serta duet Christian Pulisic dan Christopher Nkunku.

Milan saat ini mempertimbangkan beberapa opsi sesuai laporan Gardner dan persetujuan Amorim, setelah lepasnya target klub Karetsas yang pindah ke Borussia Dortmund; di mana nama Ibrahim Maza (yang akan berusia 21 tahun pada November mendatang) mencuat sebagai target lama manajemen Rossoneri, di samping nama-nama lain seperti Sulley dan Nwaneri.

Klub Milan sebelumnya sempat menjalani negosiasi panjang selama musim panas lalu dengan Hertha Berlin untuk merampungkan transfer bintang muda tersebut, namun Bayer Leverkusen berhasil memenangkan transaksi itu setelah menginvestasikan sekitar 12 juta euro ditambah insentif dan bonus.

Maza mendapat kekaguman besar di dalam tubuh Milan berkat kepemilikan solusi individu dan kemampuan membaca permainan sebelum semua orang, di samping kecerdasan taktisnya dan pergerakan-pergerakannya yang luar biasa di dalam kotak penalti.

Amorim telah menyatakan persetujuannya untuk merekrut pemain tersebut mengingat usianya yang muda dan margin perkembangannya yang besar, terutama setelah ia menampilkan musim pertama yang istimewa bersama Bayer Leverkusen, di mana ia tampil dalam 44 pertandingan, menyumbang 5 gol dan 6 assist.

Markas klub Milan menyaksikan pergerakan intensif para agen dan perantara belakangan ini, di mana Milan melakukan pembicaraan panjang dalam beberapa jam terakhir dengan perwakilan agensi Stellar milik pemain Maza (yang merupakan agen sama yang mengelola negosiasi kepindahan Leao ke Fenerbahce), untuk mengetahui sejauh mana kemungkinan membuka pintu negosiasi dengan Bayer Leverkusen.

Sebaliknya, pelatih baru Bayer Leverkusen, Carlos Martinez Novell, menilai bahwa Maza adalah elemen utama dalam proyeknya dan berniat mengandalkannya pada musim mendatang.

Milan telah menyadari bahwa nilai untuk merampungkan transaksi itu akan tinggi dan melampaui 40 juta euro, namun kontak antara para pihak akan diperbarui dalam beberapa hari mendatang untuk menjajaki sejauh mana kemungkinan kemajuan dalam negosiasi.