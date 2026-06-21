Dengan pernyataan yang tajam... Klopp membantah kritik dari legenda Belanda

Jürgen Klopp, mantan pelatih Liverpool, angkat bicara untuk membela mantan pemainnya, Virgil van Dijk, setelah kapten timnas Belanda itu mendapat kritikan menyusul hasil imbang timnya melawan Jepang di Piala Dunia.

Timnas Belanda memulai perjalanan mereka di Piala Dunia dengan hasil imbang 2-2 melawan Jepang, namun mereka bangkit dan mengalahkan Swedia dengan skor 5-1 pada pertandingan kedua fase grup.

Rafael van der Vaart, mantan bintang timnas Belanda, melontarkan kritik tajam kepada van Dijk karena melakukan kesalahan yang berujung pada gol kedua Jepang.

Van der Vaart mengatakan di televisi resmi Belanda bahwa penampilan Van Dijk membuatnya terkejut secara negatif, bahkan ia mengibaratkannya seperti pesawat Boeing 747 yang sedang memasuki tikungan.

Surat kabar AS melaporkan bahwa Klopp, yang saat ini bekerja sebagai analis di saluran Magenta TV, menganggap pernyataan Van der Vaart itu berlebihan.

Klopp berkata, “Saya tidak sepenuhnya yakin bahwa Rafael van der Vaart layak untuk disebut-sebut, tetapi jika suatu hari dia mengatakan sesuatu yang positif tentang pemain mana pun, saya akan senang untuk menganggapnya serius lagi.”

Dia menambahkan, “Sepertinya dia melihat sesuatu, lalu menambahkan sentuhan sastrawi, tapi pada akhirnya dia salah. Sejujurnya, ini bukan hal yang penting.”