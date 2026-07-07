Dengan pernyataan tegas... Infantino membela Mbappé

Gianni Infantino, Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), dengan tegas mengecam pernyataan rasis yang ditujukan kepada kapten tim nasional Prancis, Kylian Mbappé, oleh anggota Senat Paraguay, Celeste Amaria, sambil menegaskan komitmen sepak bola untuk memerangi rasisme dan menjaga olahraga ini sebagai ruang yang inklusif dan aman bagi semua orang.

Dalam sebuah postingan di fitur “Story” di akun Instagram-nya, Infantino mengatakan bahwa sepak bola telah membuktikan selama Piala Dunia kali ini kemampuannya untuk menyatukan masyarakat, sambil menekankan bahwa tidak ada tempat bagi rasisme dalam olahraga maupun masyarakat.

Presiden FIFA itu menulis: “Selama Piala Dunia kali ini, sepak bola telah menunjukkan betapa kuatnya perannya sebagai pemersatu masyarakat. Olahraga kita harus tetap menjadi ruang yang inklusif dan aman bagi semua orang, dan kami akan terus berupaya memberantas wabah rasisme dari olahraga indah kita dan dari masyarakat.”

Dalam “Story” lain di “Instagram”, Infantino kembali menegaskan kecamannya yang tegas terhadap pernyataan-pernyataan yang menyinggung yang ditujukan kepada Mbappé, sekaligus menyatakan solidaritas keluarga sepak bola kepada kapten tim nasional Prancis tersebut.

Ia mengatakan: “Saya dengan tegas mengecam pernyataan rasis yang dilontarkan terhadap Kylian Mbappé oleh anggota Senat Paraguay, Celeste Amaria. Seluruh dunia sepak bola, serta masyarakat luas, bersatu mendukung kapten tim nasional Prancis tersebut. Kita harus memerangi dan mengalahkan rasisme bersama-sama.”

Infantino menutup pernyataannya dengan menegaskan sikap tegas “FIFA” dalam memerangi rasisme, dengan mengatakan: “Sepanjang Piala Dunia, sepak bola telah membuktikan dirinya sebagai kekuatan luar biasa yang mempersatukan orang-orang dalam kehidupan kita. Olahraga kita harus tetap menjadi ruang yang inklusif dan aman bagi semua orang, dan kami akan terus berupaya memberantas wabah rasisme dari olahraga indah kami dan dari masyarakat.”

Krisis ini bermula dari pernyataan yang dilontarkan oleh Senator Paraguay, Celeste Amarilla, setelah pertandingan antara Paraguay dan Prancis di Piala Dunia 2026, di mana ia menyerang Kylian Mbappé dengan kata-kata yang secara luas dianggap rasis dan menghina; ia menyebutnya “binatang buas” dan mengklaim bahwa “dia bahkan tidak bisa menulis,” dan menambahkan dalam hinaan lainnya: “Alih-alih ASI, dia menyusu dari kelapa, dan makhluk paling beradab yang pernah dia dengar adalah simpanse,” sebelum menyebutnya sebagai “orang Kamerun yang berpura-pura menjadi orang Prancis, pengeluh, orang kaya baru, sombong, dan jelek.”

Ia juga mengejek penampilan tim nasional Prancis, dengan mengklaim bahwa mereka menang “hanya karena kebetulan”, dan mengatakan bahwa satu-satunya hal yang disesali oleh sebagian orang adalah “tidak menampar Mbappé” setelah pertandingan.

Mbappé membalas dengan pernyataan yang keras, di mana ia menggambarkan sang senator sebagai “wanita hina yang tidak layak menduduki jabatannya”, menegaskan bahwa ia tidak mewakili rakyat Paraguay, dan menekankan bahwa ia tidak akan membiarkan penyebaran kebencian dan rasisme di seluruh dunia.

Meskipun ia kemudian menghapus postingannya dan mengakui bahwa apa yang ditulisnya “bersifat rasis”, ia menolak meminta maaf kepada penyerang Real Madrid tersebut. Sebaliknya, ia menggelar konferensi pers baru di mana ia menuduh Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) berada di balik krisis ini, sebelum mengakhiri pidatonya dengan pesan tantangan langsung kepada kapten timnas Prancis tersebut, dengan mengatakan: “Jangan remehkan aku, Mbappé.”

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