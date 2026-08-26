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Dengan pernyataan resmi: Italia bergabung dalam perang melawan Infantino

France vs Italy
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UEFA Nations League A
Turkiye vs Italy
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Italy vs Belgium
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Prancis
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Presiden FIFA menghadapi gelombang kritik dari Eropa

Federasi Sepakbola Italia mengumumkan pada Rabu hari ini bahwa mereka menarik dukungan terhadap pencalonan Gianni Infantino dalam pemilihan presiden Federasi Sepakbola Internasional (FIFA), yang dijadwalkan berlangsung pada Maret 2027.

Federasi Italia menyatakan dalam pernyataan resmi bahwa keputusan tersebut mengungkapkan sikap mereka "secara jelas dan transparan", serta sepenuhnya sejalan dengan Federasi Sepakbola Eropa (UEFA) dan presidennya, Aleksander Ceferin, di tengah penolakan terhadap inisiatif-inisiatif terbaru yang diajukan Infantino, dalam bidang tata kelola FIFA dan pengembangan kompetisi internasional.

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Presiden Federasi Italia, Gabriele Gravina eh — Giovanni Malago, mengatakan: "Kami akan terus bekerja bersama UEFA dan federasi-federasi Eropa lainnya, untuk memperkuat gagasan sepakbola yang berlandaskan meritokrasi, solidaritas, keberlanjutan, dan sentralitas para suporter".

Ia melanjutkan: "Kami percaya pada model dialog, mendengarkan, dan tanggung jawab bersama, yang selama ini telah memungkinkan sepakbola untuk tumbuh dan berinovasi, sekaligus mempertahankan prinsip-prinsip dasarnya".

Langkah Italia ini muncul di tengah meningkatnya oposisi Eropa terhadap Infantino, khususnya terkait tata kelola dan cara pengambilan keputusan-keputusan besar di dalam Federasi Sepakbola Internasional.

Perselisihan tersebut memuncak dalam beberapa waktu terakhir setelah usulan FIFA — yang kemudian ditarik kembali — mengenai penjualan sebagian hak komersial masa depan Piala Dunia.

Enam federasi Skandinavia baru-baru ini menyatakan hilangnya kepercayaan mereka terhadap Infantino, yang memiliki dua kewarganegaraan Italia dan Swiss, dengan menuntut reformasi yang menjamin independensi dan akuntabilitas, serta mekanisme pengambilan keputusan yang lebih jelas di dalam FIFA.

Anda dapat membahas topik-topik dan berita ini secara lebih mendalam di forum "Kooora".

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