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FBL-KSA-NASSR-TAAWOUNAFP
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Diterjemahkan oleh

Dengan pernyataan mengejutkan: Ronaldo mengabaikan dirinya sendiri usai pencapaian bersejarah

Al Nassr FC vs Al-Taawoun
Al Nassr FC
Al-Taawoun
Saudi Pro League
C. Ronaldo
Arab Saudi
Portugal

Apa yang dikatakan bintang Portugal itu?

Pemain internasional Portugal, Cristiano Ronaldo, kapten Al Nassr, mengungkapkan kebahagiaan besarnya atas pencapaian bersejarah yang diraihnya bersama klub "Al Alami", setelah ia menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah klub di Liga Profesional, seraya menegaskan bahwa angka ini tidak akan tercapai tanpa bantuan rekan-rekannya dan dukungan suporter tim.

Ronaldo mengatakan dalam pernyataannya usai kemenangan atas Al Taawoun melalui jaringan "Thmanyah" Saudi: "Saya sangat bahagia, ini pencapaian yang luar biasa, tetapi bukan milik Cristiano seorang. Saya harus berterima kasih kepada rekan-rekan setim saya, karena tanpa mereka mustahil meraih pencapaian ini."

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Bintang Portugal itu menambahkan: "Saya juga bahagia untuk para suporter, mereka mendukung saya sepanjang waktu, dan saya sangat bangga dengan dukungan ini. Terima kasih," seraya menegaskan bahwa suporter Al Nassr memiliki peran penting dalam perjalanannya sejak kedatangannya ke Liga Roshn.

Ronaldo pun melanjutkan menorehkan sejarah bersama Al Nassr, setelah ia mencetak gol timnya ke gawang Al Taawoun, sehingga menambah koleksinya menjadi 104 gol di Liga Profesional, melampaui rekor sebelumnya yang tercatat atas nama Mohammed Al Sahlawi, yang mencapai 103 gol.

Saudi Pro League
Al-Taawoun crest
Al-Taawoun
ALT
Al Fateh FC crest
Al Fateh FC
ALF
Saudi Pro League
Al Ittihad crest
Al Ittihad
ITT
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN

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Pencapaian ini datang setelah Ronaldo membutuhkan jumlah pertandingan yang lebih sedikit untuk mencapai angka ini, menegaskan rasio golnya yang luar biasa bersama "Al Alami" serta kemampuannya untuk terus mencetak rekor sejak kepindahannya ke Liga Saudi.

Kapten Al Nassr itu masih hadir kuat dalam perhitungan tim, karena ia terus mencetak gol dan berkontribusi dalam meraih kemenangan, sementara ia berupaya memimpin "Al Alami" untuk bersaing memperebutkan gelar pada musim ini, di tengah awal yang kuat yang mengantar tim meraih poin penuh dalam empat pekan pertama.

Tampaknya Ronaldo tidak memandang pencapaiannya sekadar sebagai angka pribadi, melainkan sebagai buah kerja kolektif, hal yang tercermin dalam pernyataannya usai pertandingan ketika ia menempatkan rekan-rekannya dan para suporter di barisan terdepan mereka yang layak dipuji, setelah satu malam lagi ia menambahkan nama lain ke dalam daftar rekor bersejarahnya bersama Al Nassr.

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