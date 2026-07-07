Dengan nomor 1, 10, dan 3000... Gol yang menyingkirkan tim nasional Mesir mencatat sejarah di Piala Dunia

Gol yang menyingkirkan tim nasional Mesir dari Piala Dunia 2026 telah mencatat sejarah turnamen tersebut, setelah mencatatkan beberapa rekor yang menonjol.

Timnas Mesir tersingkir dari Piala Dunia 2026 di babak 16 besar, setelah kalah dari Argentina dengan skor 2-3, Selasa, di Stadion Atlanta, padahal sebelumnya mereka sempat memimpin 2-0.

Gol ketiga timnas Argentina dicetak oleh gelandang Enzo Fernández pada masa tambahan waktu, setelah ia menyundul umpan silang ke dalam gawang dengan sundulan yang akurat.

Menurut situs “Skuaka”, Enzo Fernández menjadi pemain pertama dari Chelsea yang mencetak gol di edisi Piala Dunia kali ini.

Selain itu, gol ini menjadi gol kesepuluh yang membawa kemenangan pada masa tambahan waktu di edisi Piala Dunia kali ini, melampaui rekor semua edisi Piala Dunia sebelumnya.

Selain itu, gol ini merupakan gol ke-3.000 yang tercipta dalam sejarah Piala Dunia, sejak edisi pertama yang digelar di Uruguay pada tahun 1930.