Dengan nilai 150 juta... Mbappé menepati janjinya yang terkenal

Perjalanan tim nasional Prancis di Piala Dunia 2026 berakhir di babak semifinal, setelah kalah dari Spanyol dengan skor 2-0. Harapan Kylian Mbappé untuk membawa “Les Bleus” ke final untuk kedua kalinya berturut-turut—dan ketiga kalinya dalam tiga edisi terakhir turnamen ini—pun sirna.

Bagi Mbappé, tersingkirnya tim ini bukan sekadar kekalahan olahraga, melainkan juga mengungkit kembali salah satu momen terkenalnya setelah kekalahan di final Piala Dunia Qatar 2022 melalui adu penalti melawan Argentina, ketika ia mengunggah foto dirinya di akun media sosialnya sambil memegang Sepatu Emas sebagai pencetak gol terbanyak turnamen, dengan Piala Dunia terlihat di latar belakang, dan hanya menyertakan satu kata: “Kami akan kembali.”

Postingan tersebut menjadi fenomena global, dengan meraih lebih dari 150 juta penayangan, dan dianggap oleh banyak orang sebagai janji langsung kepada para penggemar Prancis untuk kembali ke final dan berusaha menebus kekalahan gelar juara dari Argentina.



Empat tahun kemudian, Mbappé memang berhasil membawa Prancis ke babak empat besar, namun ia gagal sepenuhnya menepati janji tersebut, setelah Spanyol menghentikan impian “Les Bleus” di babak semifinal, sehingga timnas Prancis absen dari final untuk pertama kalinya sejak Piala Dunia 2014.

Mbappé memang tampil apik secara individu dan mencetak 8 gol yang membuatnya memuncaki daftar pencetak gol terbanyak, namun ia tak mampu membuat perbedaan saat menghadapi tim Spanyol, yang mendominasi pertandingan dan memastikan tiket ke final dengan skor 2-0.

Dengan demikian, cuitan yang menginspirasi para penggemar Prancis setelah kekalahan di final 2022 berubah menjadi kenangan yang menyakitkan, setelah perjalanan Prancis di edisi 2026 berakhir sebelum mencapai pertandingan yang dijanjikan Mbappé untuk kembali ke sana.

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