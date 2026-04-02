'Dengan lutut gemetar pergi menemui Dokter Bibber di Feyenoord'

Kolumnis Guido Tijman setiap minggu mengulas berbagai peristiwa di dunia sepak bola dengan sentuhan satire yang khas. Kali ini, ia menyoroti daftar panjang cedera di Feyenoord dan berita aneh seputar cedera Kylian Mbappé.

Dunia sepak bola sempat heboh. Kylian Mbappé - saat ini pemain terbaik di dunia - dikabarkan telah mendapat lampu hijau setelah MRI dilakukan pada lutut yang salah. Menurut RMC Sport Prancis, lutut kananlah yang diperiksa, padahal keluhannya berasal dari lutut kiri. Lanjutannya? Bermain dalam tiga pertandingan dengan robekan kecil pada ligamennya, setelah itu ia absen selama tiga minggu.

Pemain Prancis di ibu kota Spanyol ternyata bukan pasangan medis yang baik, karena jika kita percaya L’Equipe, Eduardo Camavinga juga diperiksa pada pergelangan kaki kanannya, sementara, Anda sudah bisa menebaknya, keluhannya ada di pergelangan kaki kirinya. Camavinga pun bisa bermain lagi, namun cedera itu memburuk dan ia pun absen berminggu-minggu.

Apakah para spesialis medis dari klub terkaya dan tersukses di dunia benar-benar tidak bisa membedakan kiri dan kanan begitu ada pemain Prancis yang berbaring di meja perawatan? Media Prancis bersikeras demikian, tetapi Mbappé sendiri membantah semua rumor tersebut sebagai dongeng belaka. Mitos atau bukan: Real Madrid bertindak sama oportunisnya seperti yang mereka lakukan terhadap pemain dan pelatih – dan memecat beberapa anggota staf medis.

Ahli gizi Itziar González, yang sebelumnya telah dipecat, kembali melontarkan kritik pedas dan mengungkapkan bahwa para spesialis medis—yang telah mengucilkannya—menggunakan versi gratis ChatGPT untuk meresepkan suplemen. Sementara itu, pada Januari, Real Madrid memanggil kembali Niko Mihic sebagai kepala staf medis. Detail menarik: pemain asal Kroasia itu sempat dipecat pada 2023 karena gelombang cedera yang melanda klub.

Kebijakan medis yang buruk merajalela di De Koninklijke. Staf medis Slovakia juga dituduh oleh Feyenoord, setelah Leo Sauer – melawan semua saran dari pihak Rotterdam – diturunkan melawan Kosovo dan sudah keluar sebelum babak pertama berakhir karena cedera otot yang kembali membuatnya absen dalam waktu lama.

Namun, di mana Nyonya González mungkin masih menyimpan dendam, kebijakan medis (yang buruk) klub dari Selatan tampaknya didasarkan pada versi gratis ChatGPT. Dikonfirmasi oleh kepala staf medis: Dokter Bibber. Terlepas dari semua perawatan plasenta, penyiraman air Lourdes, penyembuhan melalui doa, ritual perdukunan, mandi es, dan terapi tanah liat: selama dua tahun ini, monster cedera telah merajalela di Rotterdam-Zuid.

Seringkali ada lebih dari selusin pemain yang cedera dan pada tahun 2026, hampir setiap minggu ada satu pemain lagi yang cedera. Bart Nieuwkoop masuk menggantikan Gijs Smal yang cedera saat melawan FC Twente dan tujuh menit kemudian – tanpa menyentuh bola – ia sendiri mengalami cedera dan harus keluar lapangan. Beberapa minggu kemudian, saat kembali bermain melawan Excelsior, ia kembali cedera. Kali ini hingga akhir musim.

Bagi yang ingin mendapatkan tanda tangan atau selfie bersama pemain Feyenoord, peluangnya lebih besar di Rumah Sakit Maasstad atau Klinik Rehabilitasi Rijndal daripada di De Kuip atau Varkenoord. Para pemain asuhan Brian Priske dan Robin van Persie terancam meninggalkan warisan berupa generasi yang penuh gips dan legenda-legenda yang sering cedera. Mereka jatuh seperti batu domino kaca. Dengan tulang rawan sekeras roti gandum. Dulu lawan-lawan datang ke De Kuip dengan lutut yang gemetar, kini justru para pemain Feyenoord yang pergi ke Dokter Bibber dengan lutut yang gemetar.