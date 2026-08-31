Real Madrid merampungkan transfer Sergio Martinez, pemain Racing Santander, dengan mahar 3 juta euro yang merupakan nilai klausul pemutus dalam kontraknya.

Menurut surat kabar Marca, pemain berusia 19 tahun itu akan bergabung dengan Real Madrid Castilla, namun ia juga akan mendapat kesempatan berlatih bersama sesi latihan tim utama. Ia akan terikat kontrak hingga 2030.

Sergio Martinez tiba di Los Blancos setelah musim ini menjalani laga pertamanya di Liga Divisi Utama dan mencetak satu gol pada laga tersebut, menyusul promosi timnya.

Kesepakatan ini dituntaskan melalui pembayaran nilai klausul pemutus dalam kontrak sang pemain. Racing sendiri mengonfirmasi hal itu dalam pernyataan resminya, dengan menyatakan, "Racing dan Real Madrid telah mencapai kesepakatan mengenai transfer Sergio Martinez."

Pernyataan itu melanjutkan, "Klub asal Madrid berkomitmen membayar, dalam satu kali pembayaran, seluruh jumlah yang ditetapkan sebagai klausul pemutus dalam kontrak yang mengikat Racing dengan sang pemain."

Racing juga ingin menyampaikan pesan perpisahan yang menyentuh kepada pemain mudanya, yang sepenuhnya menapaki jenjang di akademi klub.

Racing menyatakan, "Kami mendoakan Sergio meraih segala kesuksesan yang layak untuknya. Kami sangat bangga dengan perkembanganmu dan cara kamu membela lambang klub sepanjang tahun-tahun ini. Dan stadion El Sardinero akan selalu menjadi rumahmu."

Menurut surat kabar AS, Sergio Martinez bermain dengan kaki kanan dan mengisi posisi gelandang jangkar. Ia adalah pemain yang sangat lengkap dan multifungsi dengan tingkat yang tinggi.

Pemain muda itu memiliki kelincahan meski bertubuh tinggi, di samping bakat luar biasa. Meski kecenderungan menyerangnya sedikit lebih besar ketimbang naluri bertahannya, ia mampu bermain dalam beberapa peran, di mana ia bisa menjadi pengatur tempo, pemain jangkar, gelandang, atau gelandang serang.

Rencana Los Blancos adalah agar Sergio Martinez memulai perjalanannya bersama Castilla, lalu menapaki jenjang demi jenjang hingga mencapai level tertinggi, sesuai perkembangan alami yang berdasarkan prinsip kelayakan.

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