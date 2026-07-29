Dengan Keputusan Resmi: Al Ahli Saudi Tanpa Presiden

Klub Al-Ahli Saudi kini tanpa presiden, setelah keluarnya keputusan resmi dari manajemen perusahaan klub, terkait mantan presidennya Khaled Al-Ghamdi.

Khaled Al-Ghamdi sebelumnya telah mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan sebagai presiden Al-Ahli, setelah 3 tahun menjabat di posisi tersebut.

Situs resmi Al-Ahli merilis sebuah pernyataan, yang mengumumkan persetujuan manajemen perusahaan klub atas pengunduran diri ketua dewan direksi klub Khaled Al-Ghamdi, seraya menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas apa yang telah ia berikan, serta mendoakannya sukses pada tahap berikutnya.

Perusahaan Al-Ahli menyatakan bahwa apa yang telah dicapai selama periode lalu merupakan kelanjutan dari kerja institusional yang menyeluruh, seraya mengapresiasi upaya-upaya yang telah dicurahkan Khaled Al-Ghamdi sepanjang masa kepemimpinannya, dan perannya dalam meraih banyak pencapaian yang akan tetap menjadi bagian dari perjalanan klub.

Al-Ghamdi meninggalkan Al-Ahli setelah 3 tahun menjabat di posisinya, sejak 2023, yang selama itu ia meraih banyak prestasi, terutama gelar Liga Champions Asia Elite selama dua musim beruntun, ditambah dengan gelar Piala Super Saudi setelah absen selama 9 tahun.

Al-Ahli belum mengungkap presiden barunya, namun sejumlah laporan mengisyaratkan tidak adanya niat untuk memilih presiden lain, di tengah keinginan Dana Investasi Publik Saudi untuk menawarkan klub Al-Ahli, Al-Nassr, dan Al-Ittihad untuk dijual, seperti halnya Al-Hilal.

Perlu dicatat bahwa Khaled Al-Ghamdi akan mencalonkan diri untuk jabatan presiden Federasi Sepak Bola Saudi, menggantikan Yasser Al-Misehal yang mengundurkan diri dari jabatannya setelah 7 tahun, menyusul tersingkirnya timnas Saudi dari Piala Dunia 2026 pada babak fase grup.