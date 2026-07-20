Dengan kehadiran Hamza Abdul Karim... Fleck menekan para bintang Barcelona

Hans Flick, pelatih Barcelona, meningkatkan intensitas latihan fisik seiring dimulainya pekan kedua masa persiapan musim baru, bekerja sama dengan pelatih fisik baru Benjamin Kogel, dengan tujuan meningkatkan kesiapan fisik para pemain.

Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", sesi latihan kedua dari dua sesi yang dijadwalkan pada hari Senin ini—sebagai bagian dari program yang mencakup tiga sesi latihan hingga hari Minggu—menampilkan perpanjangan durasi latihan, yang secara khusus berfokus pada aspek fisik, atas keputusan pelatih asal Jerman tersebut.

Sesi latihan tersebut diikuti oleh kelompok pemain yang sama dengan yang mengikuti latihan pagi, ditambah dengan kehadiran pemain asal Uruguay, Ronald Araujo, yang kembali berlatih bersama tim setelah berpartisipasi dalam Piala Dunia.

Hadir pula para pemain tim cadangan dan tim junior yang telah memulai masa persiapan bersama tim utama sejak Senin lalu, yaitu: Orian Gorin, Alex Gonzalez, Oscar Gestao, Hamza Abdelkarim, Ibrahim Diarra, Shin Kluivert, Ibraima Tounkara, Tony Fernandez, Joi Fernandes, Geoffrey Torrents, Tommy Marquez, Brian Farinas, Alvaro Curtis, Aaron Yakobishvili, Iker Rodriguez, dan Xavi Espart, yang juga kembali setelah mendapat istirahat selama tiga hari pasca meraih gelar juara Kejuaraan Eropa U-19.

Pemain akademi Hafiz Garima masih absen dari latihan karena sakit, namun diperkirakan akan segera pulih dan bergabung kembali dalam latihan tim.