Dalam sebuah ironi sejarah yang melibatkan Jose Mourinho, Barcelona berhasil membalas dendam setelah menanti selama 28 tahun, dengan meraih kemenangan telak atas tetangga Katalannya, CE Europa, dengan skor 4-1, dalam pertandingan persahabatan yang mempertemukan kedua tim.

Pertemuan terakhir antara kedua tim terjadi pada final Piala Catalunya tahun 1998, ketika Europa yang berjuluk "Escapulats" mengejutkan banyak pihak dengan meraih gelar juara atas Barcelona lewat adu penalti. Yang memimpin tim Katalan tersebut di bangku cadangan pada final itu adalah Jose Mourinho sendiri, yang saat itu bekerja sebagai asisten pelatih Louis van Gaal.

Dan setelah 28 tahun dari kekalahan tersebut, Barcelona membalasnya dengan cara terbaik, dengan menguasai jalannya pertandingan dan memenangkannya lewat empat gol yang dicetak secara bergantian oleh Ibrahim Diarra, Hector Fort, Ibrima Toncara, dan Alex Gonzalez, sementara Flavio mencetak satu-satunya gol Europa.

Tim asuhan pelatih Flick, yang memasukkan sejumlah besar pemain akademi, mengungguli lawannya dan meraih kemenangan dengan skor 4-1. Namun pada intinya, hasil pertandingan tidak terlalu penting karena tujuannya adalah untuk mulai menimba pengalaman, memberikan kesempatan bermain kepada para pemain, dan mengevaluasi perkembangan fisik mereka.

Faktanya, Flick menurunkan susunan pemain yang tidak begitu mirip dengan susunan yang akan menjalani musim resmi, dengan kehadiran sejumlah besar pemain tim cadangan dan bahkan tim junior.

Pemain akademi La Masia, Hamza Abdelkarim, mencuri perhatian setelah tampil untuk pertama kalinya bersama tim utama, dan menampilkan performa yang menawan, menegaskan kehadirannya yang kuat di antara wajah-wajah muda.

Barcelona menguasai jalannya pertandingan sejak awal, dan berhasil membuka keunggulan melalui Brian Farinas pada menit ke-30, sebelum Hamza Abdelkarim menambah gol kedua pada menit ke-32. Sementara itu, Europa membalas dengan gol yang memperkecil ketertinggalan pada menit ke-42, sehingga babak pertama berakhir dengan keunggulan Barcelona 2-1.

Pada babak kedua, tim Katalan menunjukkan efektivitas serangan yang lebih besar, mencetak dua gol tambahan untuk memastikan kemenangan dengan skor 4-1.

Pertandingan ini menyaksikan penampilan mencolok dari Guille Fernandez yang tampil apik di lini tengah, begitu pula Ibrima Toncara yang bersinar dengan gemilang.

Ter Stegen masuk pada babak kedua secara penuh, meski peminjamannya ke Ajax hampir rampung. Sebaliknya, Ademi dicoret dari daftar pemain pertandingan.

Kemenangan ini menjadi awal yang menggembirakan bagi pelatih Hansi Flick, yang mengandalkan secara utama para pemain muda di tengah absennya mayoritas bintang internasional.