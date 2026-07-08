Dengan harga murah... Real Madrid melepas beknya

Jurnalis terkenal asal Italia, Fabrizio Romano, mengungkapkan bahwa klub Real Betis telah mencapai kesepakatan dengan Real Madrid untuk merekrut bek kiri Fran García selama bursa transfer musim panas saat ini.

Romano menjelaskan dalam cuitan di akunnya di platform X bahwa nilai transfer tersebut mencapai 4 juta euro, sementara Real Madrid akan mempertahankan 50% dari nilai transfer pemain tersebut di masa depan, sesuai dengan ketentuan kesepakatan antara kedua klub.

Ia menambahkan bahwa jadwal pemeriksaan medis pemain tersebut telah ditetapkan, dan Fran García akan tiba di kota Sevilla dalam beberapa jam ke depan sebagai persiapan untuk menyelesaikan transfernya secara resmi ke skuad Real Betis.

Romano menyoroti bahwa kepergian Garcia semakin memperjelas gambaran rencana pelatih asal Portugal, José Mourinho, untuk musim baru di Real Madrid, di mana ia akan mengandalkan Marc Cucurella, pendatang baru dari Chelsea, sebagai pilihan utama di posisi bek kiri, dengan Álvaro Carreras sebagai penggantinya, sambil menunggu pemulihan Ferland Mendy dari cedera.

Real Betis diperkirakan akan mengumumkan kesepakatan ini secara resmi setelah sang pemain lulus tes medis dan menyelesaikan prosedur akhir.

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