Pemain internasional Maroko, Ibrahim Diaz, membuka keunggulan Real Madrid saat menghadapi tuan rumah Deportivo La Coruna, pada hari Rabu ini dalam laga persahabatan di Stadion Abanca Riazor, dalam ajang Piala Teresa Herrera persahabatan sebagai persiapan menghadapi musim baru.

Diaz tampil dalam susunan pemain utama Real Madrid, bersama duo Brasil Vinicius Junior dan Endrick di lini serang.

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Pada menit ke-45+1, Andriy Lunin, penjaga gawang Los Blancos, mengirim bola panjang dengan tangannya ke arah Diaz, yang membawanya dari tengah lapangan hingga kotak penalti tuan rumah, di tengah kawalan para bek La Coruna, sebelum ia menceploskannya ke gawang dan merayakannya dengan gayanya yang khas.

Diaz tidak lama berada di lapangan setelah gol tersebut, karena pelatih kawakan Jose Mourinho menariknya keluar pada awal babak kedua, dan memasukkan bek muda Mario Rivas menggantikannya, seiring upaya pelatih Portugal itu untuk mencoba sebanyak mungkin pemain sebelum musim dimulai.

Mourinho sebelumnya juga telah menurunkan Diaz sebagai starter, dalam laga persahabatan sebelumnya melawan Ferencvaros dari Hungaria, yang berakhir dengan kemenangan Real Madrid (2-1).