Dengan gaji fantastis di Libya, Sofiane Boufal mendarat di Tripoli

Pemain Maroko, Sofiane Boufal, tiba di Libya pada hari Minggu ini, untuk merampungkan kepindahannya ke klub Al-Ittihad, setelah menjadi pemain berstatus bebas menyusul kepergiannya dari klub Prancis, Le Havre, pada bursa transfer musim panas.

Situs Maroko "Hespress" menyebutkan bahwa Boufal, yang berusia 32 tahun, tiba di Libya untuk bersiap menandatangani kontrak dengan Al-Ittihad, dalam sebuah kesepakatan yang datang setelah berakhirnya keterikatannya dengan Le Havre, klub yang dibelanya sejak bursa transfer musim dingin musim lalu.

Boufal tampil dalam 17 pertandingan bersama Le Havre, mencetak satu gol dan memberikan 4 assist, sebelum akhirnya meninggalkan klub dan tersedia untuk berpindah dalam sebuah transfer gratis.

Menurut laporan tersebut, pemain Maroko itu mendapat minat dari sejumlah klub Eropa, khususnya di divisi kedua Liga Prancis dan Liga Spanyol, namun tujuan yang paling dekat tampaknya mengarah ke Liga Libya melalui pintu Al-Ittihad.

"Hespress" menyebutkan bahwa, menurut sejumlah laporan, Boufal akan menerima gaji tahunan yang melebihi 4 juta euro di Libya, apabila kesepakatan itu dirampungkan secara resmi.

Boufal memiliki pengalaman luas di lapangan-lapangan Eropa, setelah menjalani petualangan bersama sejumlah klub, di samping perjalanan internasionalnya bersama timnas Maroko, yang merupakan salah satu andalannya selama tahun-tahun belakangan.