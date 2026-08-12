Dengan dimulainya musim, kejutan di Al Nassr terkait Ronaldo

Al Nassr bersiap memulai perjalanan mempertahankan gelar Liga Roshn Saudi untuk klub profesional tanpa kapten sekaligus bintang mereka asal Portugal, Cristiano Ronaldo.

Al Nassr membuka musimnya dengan menghadapi Al Fateh, Sabtu mendatang, pada pekan pembuka liga, sebelum bertemu Al Diriyah tiga hari kemudian di babak 32 besar Piala Pelayan Dua Kota Suci, dalam dua pertandingan yang digelar di ibu kota Riyadh.

Menurut surat kabar Saudi "Arriyadiyah", absennya Ronaldo terjadi setelah ia mendapatkan libur tambahan seusai berakhirnya keikutsertaannya bersama timnas Portugal di Piala Dunia 2026, yang membuatnya tidak dapat hadir dalam program persiapan tim untuk musim baru.

Kapten Al Nassr memanfaatkan masa istirahat itu untuk menuntaskan pernikahannya dengan model asal Argentina, Georgina Rodriguez, dan akan bergabung dengan latihan tim setelah masa liburannya berakhir.

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