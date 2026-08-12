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Al Nassr vs Damac - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Dengan dimulainya musim, kejutan di Al Nassr terkait Ronaldo

Al Nassr FC vs Al Fateh FC
Al Nassr FC
Al Fateh FC
Saudi Pro League
Al Diriyah vs Al Nassr FC
Al Diriyah
King Cup
C. Ronaldo
Arab Saudi
Portugal

Al Nassr bersiap memulai perjalanan mempertahankan gelar Liga Roshn Saudi Pro League

Al Nassr bersiap memulai perjalanan mempertahankan gelar Liga Roshn Saudi untuk klub profesional tanpa kapten sekaligus bintang mereka asal Portugal, Cristiano Ronaldo.

Al Nassr membuka musimnya dengan menghadapi Al Fateh, Sabtu mendatang, pada pekan pembuka liga, sebelum bertemu Al Diriyah tiga hari kemudian di babak 32 besar Piala Pelayan Dua Kota Suci, dalam dua pertandingan yang digelar di ibu kota Riyadh.

Menurut surat kabar Saudi "Arriyadiyah", absennya Ronaldo terjadi setelah ia mendapatkan libur tambahan seusai berakhirnya keikutsertaannya bersama timnas Portugal di Piala Dunia 2026, yang membuatnya tidak dapat hadir dalam program persiapan tim untuk musim baru.

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Kapten Al Nassr memanfaatkan masa istirahat itu untuk menuntaskan pernikahannya dengan model asal Argentina, Georgina Rodriguez, dan akan bergabung dengan latihan tim setelah masa liburannya berakhir.

Saudi Pro League
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN
Al Fateh FC crest
Al Fateh FC
ALF
King Cup
Al Diriyah crest
Al Diriyah
DIR
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN

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