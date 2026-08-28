Dengan bantuan Mourinho: Mbappe mengejar mimpi Ballon d'Or

Bintang Prancis Kylian Mbappe menegaskan pada awal musim ini bahwa efektivitasnya yang tinggi dalam mencetak gol ke gawang lawan terus berlanjut, di mana top skor sepanjang masa Piala Dunia sekaligus top skor Liga Spanyol dalam dua musim terakhir ini berambisi melanjutkan ketajamannya, hal yang ia buktikan saat menghadapi Real Sociedad.

Meski gelar-gelar besar masih sulit diraih pemain Prancis tersebut, ia menolak untuk menyerah, dan hal itu tampak jelas dalam pertandingan pertama musim ini di Stadion "Santiago Bernabeu".

Menurut surat kabar Spanyol "AS", tiga gol yang dicetak Mbappe telah mengembalikannya ke puncak sorotan sekali lagi, setelah ajang Piala Dunia yang di dalamnya timnas Spanyol mencegahnya melayangkan pukulan telak kepada para lawan.

Mbappe telah mencetak 58 gol pada musim lalu, di mana ia mencetak 42 gol dalam 44 pertandingan dengan kostum Real Madrid, sementara 16 gol lainnya ia cetak dengan kostum timnas negaranya, hal yang mengantarnya meraih Sepatu Emas di Piala Dunia terakhir.

Bintang Prancis itu dan para pemain lain di ruang ganti Real Madrid menyadari bahwa satu-satunya jalan untuk menuai gelar dan penghargaan individu terletak pada kerja kolektif, sebuah konsep yang berhasil ditanamkan pelatih Jose Mourinho pada sebuah kelompok yang tampak seolah telah menemukan kembali kata kunci tersebut.

Suasana pun menyaksikan lenyapnya perselisihan lama, hal yang dibuktikan oleh ikatan kuat yang terbentuk dalam dua pertandingan resmi pertama sejauh ini, di mana pelukan yang saling dilontarkan menyampaikan banyak hal, di tengah kepercayaan penuh yang ditunjukkan pelatih Portugal itu secara terbuka terhadap mantan bintang Paris Saint-Germain tersebut.

Mbappe menjadi orang pertama yang menyadari kebutuhan mendesaknya akan kontribusi timnya untuk terus mencapai angka-angka positif dan menempuh langkah yang mendekatkannya pada mimpi meraih Ballon d'Or yang dinantikan.

Di tengah ketiadaan kandidat yang jelas, penyerang Prancis itu menolak untuk menyerah, dan berupaya keras meyakinkan pihak-pihak yang bertanggung jawab memilih pemenang penghargaan bergengsi ini.

Pengganti potensial pemain Dembele dijadwalkan diumumkan dua bulan mendatang, tepatnya pada tanggal 27 Oktober, yaitu apabila pemain Prancis itu tidak mampu mempertahankan gelar pemain terbaik dunia.

Upacara penyerahan penghargaan Ballon d'Or pindah ke London dalam kesempatan ini, dan meski pemenang harus dinilai berdasarkan apa yang telah ia tampilkan hingga tanggal 19 Juli lalu, jalannya awal musim ini akan meninggalkan pengaruh yang jelas terhadap keputusan panel juri yang terdiri dari 100 jurnalis dari berbagai penjuru dunia.

Kriteria pemungutan suara 100 jurnalis tersebut tetap tidak ditentukan secara pasti untuk memilih pemenang, baik dengan bersandar pada Liga Champions Eropa, Piala Dunia, keseluruhan musim, awal musim ini, maupun gelar-gelar yang diraih bersama klub atau timnas.

Nama Mbappe memuncaki daftar kandidat potensial di benak para penggemar, di samping bintang-bintang lain seperti Rodri, Harry Kane, Fabian Ruiz, dan Lamine Yamal.

Semua faktor memengaruhi naik atau turunnya peluang para pemain tanpa adanya faktor yang menentukan hingga 100%, dan meski ada prediksi bahwa pemenang akan lahir dari barisan timnas juara dunia berdasarkan apa yang terjadi di tanah Amerika, perlu diingat bahwa faktor meraih gelar Piala Dunia tidaklah menentukan pada tahun 2010.

Dewan redaksi majalah France Football bersiap untuk mengumumkan dalam beberapa hari mendatang sebuah daftar yang memuat 30 pemain, yang dari antaranya akan dipilih pemenang mendatang.

Semua kandidat menyadari bahwa hari-hari mendatang bisa memainkan peran yang berpengaruh dalam mengarahkan suara ke arah mana pun, di mana awalan yang kuat secara statistik dan kehadiran yang menonjol dalam kemenangan klub turut memperkuat peluang para kandidat, hal yang berlaku pada Mbappe yang saat ini memiliki akurasi mencetak gol yang tinggi.



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