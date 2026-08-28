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FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-ATHLETIC BILBAOAFP

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Dengan bantuan bintang Barcelona: Deco dan Flick sepakat soal transfer sang penyerang

Transfers
H. Flick
Barcelona vs Rayo Vallecano
Barcelona
Rayo Vallecano
LaLiga
J. Alvarez
Sevilla vs Atletico Madrid
Sevilla
Atletico Madrid
L. Martinez
Inter
Jerman
Spanyol
Argentina
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Pelatih dan direktur olahraga tidak merasa khawatir

Saling lempar tuduhan antara Barcelona dan Atletico Madrid terkait penyerang asal Argentina, Julian Alvarez, terus berlanjut di tengah keteguhan klub Katalan itu dengan keinginannya untuk mendatangkannya, serta penolakan Atletico untuk masuk ke meja negosiasi.

Menurut laporan surat kabar Spanyol "El Pais", Raphinha membuktikan kebenaran pandangan pelatih Hansi Flick dan direktur olahraga Deco, di mana keduanya sepakat bahwa jika Alvarez maupun Lautaro Martinez, penyerang Inter Milan, tidak datang, maka tidak ada satu pun pemain di bursa transfer yang lebih unggul dari para penyerang yang saat ini ada di skuad Barcelona.

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Barcelona bersikeras dan masih bersikeras untuk mendatangkan Alvarez, hingga memicu kemarahan Atletico Madrid, sementara penjajakan sederhana yang dilakukan Deco dengan Inter terkait Lautaro Martinez membuat sang direktur olahraga menyadari bahwa mustahil untuk berburu target di Milan.

Namun Flick dan Deco tidak merasa khawatir, atau setidaknya tidak terlalu. Raphinha bermain di posisi penyerang murni, dalam penampilan perdana Barcelona musim ini melawan Elche, dan mencetak dua gol, kemudian mengulanginya melawan Athletic Bilbao dan kembali menggetarkan gawang.

Flick berkata tentang pemain internasional Brasil itu: "Bagi saya tidak penting di posisi mana Raphinha bermain, yang penting bagi saya adalah apa yang ia tunjukkan di lapangan. Para suporter terhubung dengannya dan dengan tim. Kami memiliki atmosfer yang luar biasa, dan itulah yang terpenting. Yang penting adalah bagaimana tekanan dimulai."

Tampaknya Barcelona tidak akan mampu mendatangkan Alvarez. Terkait hal ini, Flick menyatakan: "Saya tidak ingin berkomentar tentang hal-hal semacam ini. Kami memenangkan pertandingan kedua kami secara beruntun, dan itulah yang penting bagi saya."

Bagaimanapun juga, tanpa Julian, transfer musim panas bagi Barcelona adalah Rodri, yang mendapat tepuk tangan dari para suporter kemarin di Camp Nou, menurut "El Pais".

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita ini secara lebih mendalam di forum "Kooora".

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