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FC Barcelona v Feyenoord - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

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Dengan angka rekor: Raphinha menembus daftar legenda Barcelona

Barcelona vs Feyenoord
Barcelona
Feyenoord
Champions League
Raphinha
Spanyol
Belanda
Brasil

Bintang Brasil bersinar bersama Barca

Barcelona terus menghancurkan lawan-lawannya di kancah domestik maupun Eropa, setelah menggilas Feyenoord (5-1), pada Rabu malam kemarin, di Stadion Camp Nou, dalam ajang Liga Champions Eropa.

Barcelona telah memainkan 5 pertandingan di berbagai kompetisi musim ini, mencetak 5 gol dalam 4 di antaranya, hal yang menegaskan kekuatan serangan yang luar biasa dari pasukan pelatih asal Jerman, Hansi Flick.

Pemain asal Brasil, Raphinha, dianggap sebagai salah satu figur paling menonjol dalam pasukan ini, terutama setelah ia menempati posisi ujung tombak mulai musim ini, sehingga menjadi pencetak gol terbanyak tim Catalunya dengan koleksi 8 gol.

Dalam wawancaranya dengan saluran "Movistar+" seusai pertandingan melawan Feyenoord, pemain Brasil itu menegaskan kepada para wartawan bahwa ia "memberikan segalanya" sebagai jawaban atas pertanyaan mengenai ketajamannya dalam mencetak gol.

Di sisi lain, surat kabar Catalunya "Mundo Deportivo" menyebutkan bahwa Raphinha telah mencetak 8 gol dalam 5 pertandingan pertama musim ini, dan tidak ada yang mencetak lebih banyak kecuali Kocsis pada musim 1958-1959 dengan (9 gol).

Selain itu, pemain Brasil itu menjadi pemain pertama yang mencetak minimal satu gol dalam lima pertandingan pertama sejak Luis Suárez, yang juga pada musim 1958-1959.

Pemain Brasil itu tidak termasuk di antara para kandidat penghargaan Ballon d'Or tahun ini, dan ketika Raphinha ditanya seusai pertandingan, setelah ia meraih penghargaan pemain terbaik dalam pertandingan, ia berkomentar: "Saya tidak berbicara soal itu, saya berbicara soal Barcelona, karena kami sedang menampilkan musim yang luar biasa."

Dengan gol kemarin, Raphinha masuk dalam daftar lima pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah klub di Liga Champions Eropa, dengan koleksi 21 gol, dan saat ini ia diungguli oleh: Lionel Messi (126 gol), sebuah rekor yang sulit dicapai; Luis Suárez (25 gol); Rivaldo (25 gol); Lewandowski (23 gol).

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