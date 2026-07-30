Real Madrid mencapai kesepakatan dengan Fulham terkait kepindahan penyerang Los Blancos, Gonzalo Garcia, ke klub Inggris tersebut pada bursa transfer musim panas saat ini dengan nilai 70 juta euro.

Menurut siaran radio "Cadena COPE", Real Madrid tetap memegang hak untuk membeli kembali pemain yang tampil dalam 39 pertandingan bersama tim utama musim lalu itu, dengan mencetak delapan gol, enam di antaranya di La Liga.

Dengan kepergian Gonzalo, Real Madrid melanjutkan langkahnya dalam menghasilkan pemasukan berkat para pemain yang dikembangkan di akademi "La Fabrica" (akademi pemain muda milik klub).

Selain nilai 70 juta euro yang akan diterima klub Los Blancos untuk penyerang tersebut, mereka juga meraup keuntungan dari penjualan Nico Paz (60 juta euro), Victor Munoz (20 juta euro), Alvaro Rodriguez (12,5 juta euro), Rafael Marin (15 juta euro), Alex Jimenez (12,5 juta euro), Mario Martin (3,5 juta euro), dan Fran Garcia (4 juta euro).

Ini akan menjadi kali ketiga Gonzalo bermain di bawah asuhan Alvaro Arbeloa, pelatih baru Fulham, sebab ia sebelumnya pernah dilatih olehnya di tim cadangan Real Madrid dan tim utama, dan kini datanglah babak ketiga di Premier League.

Setelah rampung secara resmi, transaksi ini diperkirakan akan menghidupkan kembali harapan pemain muda Brasil, Endrick, yang menantikan peluang di Real Madrid, usai dipinjamkan ke Lyon pada pertengahan musim lalu.