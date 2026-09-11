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Sevilla FC v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Denda besar: Asensio bayar mahal usai cemarkan reputasi Real Madrid

R. Asencio
Real Madrid
LaLiga
Spanyol

karena alkohol

Real Madrid mengambil keputusan tegas dan keras terhadap bek mereka, Raul Asencio, meski ia baru saja kembali ke dalam skuad, menyusul masalah hukum yang belakangan menimpanya dan merusak reputasi klub.

Asencio baru saja pulih dari cedera ketika Jose Mourinho memutuskan untuk memanggilnya ke dalam skuad yang akan menghadapi Rayo Vallecano pada Sabtu mendatang, panggilan pertamanya musim ini, sehingga membuka pintu baginya untuk kembali dari sisi olahraga.

Namun di balik keputusan olahraga ini, klub telah mengambil tindakan disipliner yang keras. Menurut situs Spanyol "Defensa Central", Real Madrid memutuskan untuk menjatuhkan denda finansial yang besar kepada pemain tersebut, yang akan dipotong dari gajinya dalam beberapa bulan mendatang.

Situs Spanyol itu menegaskan: "Asencio memang telah menerima denda finansial dari Real Madrid setelah kasus disipliner yang dibuka terhadapnya. Jumlahnya mendekati 100 ribu euro."

Situs itu mengungkapkan bahwa manajemen Real Madrid tidak hanya mempertimbangkan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pemain, tetapi terutama mempertimbangkan kerugian besar yang menimpa reputasi klub.

LaLiga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Rayo Vallecano crest
Rayo Vallecano
RAY

Faktor penentu dalam memperberat hukuman adalah waktu terjadinya pelanggaran, di mana Asencio tertangkap mengendarai mobilnya pada tengah malam, yang dianggap klub sebagai perilaku tidak bertanggung jawab dari seorang pemain profesional.

Dengan keputusan ini, Real Madrid menyampaikan pesan ganda yang jelas kepada pemain Spanyol tersebut. Dari sisi olahraga, Mourinho memberinya kesempatan cepat untuk kembali dan membuktikan diri, tetapi di tingkat internal, klub menegaskan bahwa mereka tidak akan menoleransi tindakan apa pun yang mencoreng citra mereka, bahkan jika itu dilakukan oleh salah satu putra didiknya sendiri.

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Kini Asencio harus fokus untuk kembali ke persaingan dengan kuat, di mana ia menghadapi persaingan ketat untuk posisinya setelah absen, di samping kekurangan sebesar 100 ribu euro di rekening banknya.

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