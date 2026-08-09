Demi menjual Ferran Torres, Barcelona menanti langkah resmi dari Paris

Sebuah laporan media Spanyol menyebutkan bahwa Paris Saint-Germain belum mengajukan tawaran resmi kepada Barcelona untuk mendatangkan penyerang mereka, Ferran Torres, pada bursa transfer musim panas kali ini.

Surat kabar Katalan "Mundo Deportivo" menjelaskan bahwa meski beredar anggapan Ferran Torres telah mencapai kesepakatan dengan Paris Saint-Germain, saat ini belum ada tawaran resmi yang masuk ke kantor Barcelona.

Surat kabar itu menyebutkan bahwa Torres diperkirakan akan bergabung dengan latihan Barcelona, bersama para pemain lain dari timnas yang menjuarai Piala Dunia, pada hari Rabu mendatang.

Sementara itu, laporan-laporan di Prancis menyebutkan sebuah kesepakatan yang nilainya bisa mencapai sekitar 50 juta euro, dan media seperti "Onze Mondial" serta "Le Parisien" menganggap angka tersebut sebagai harga yang mungkin bersedia dibayarkan Paris Saint-Germain untuk mendatangkan pemain Barcelona itu.

Surat kabar Katalan itu juga menilai bahwa perasaan yang berkembang di Prancis adalah adanya landasan yang kokoh untuk mencapai kesepakatan cepat, dan faktor yang bisa memuluskan proses transfer ini adalah keinginan Ferran sendiri untuk menghindari bergabung dengan latihan Barcelona pada hari Rabu, meski hanya sementara.

Surat kabar "Mundo Deportivo" juga menyebutkan: "Ketika Ferran masih bermain di Piala Dunia, di mana ia akhirnya menjadi juara dunia, Barcelona menegaskan bahwa satu-satunya penyerang mereka yang bermain sebagai '9' di area itu selama dua musim terakhir sepeninggal Robert Lewandowski tidak untuk dijual, kecuali jika pemain itu sendiri meminta untuk pergi, sebuah keadaan yang akan membuka pintu untuk mendengarkan tawaran dari klub-klub yang berminat".

Paris Saint-Germain sudah menghubungi Barcelona untuk menyatakan secara resmi keinginannya mendatangkan mantan penyerang Valencia itu, dan kini klub asal Paris tersebut perlu mengubah keinginan itu menjadi tawaran resmi yang memungkinkan Barcelona untuk menilai kemungkinan kesepakatan tersebut secara tepat.